Оказание медпомощи школьникам улучшат в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства сообщила, что в Казахстане будет разработан стандарт организации оказания медицинской помощи школьникам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Большое влияние на формирование потенциала здоровья детей в возрасте от 6 до 17 лет оказывает школьная среда. В этой связи нами начата работа по разработке Стандарта организации оказания медицинской помощи школьникам. Документом будет регламентирован функционал школьной медицинской сестры, норматив количества учащихся на 1 ставку школьной медсестры, норматив материально-технического оснащения медицинских пунктов школ и порядок профилактической работы", – сказала министр здравоохранения Ажар Гиният.

Также, по ее словам, возобновлен проект "Школы, способствующие укреплению здоровья".

"В течение двух лет из-за пандемии данный проект работал неполноценно, сегодня проектом охвачена 1 181 школа, то есть 17%. В результате работы ожидается создание условий школьной среды, способствующих поддержке здорового образа жизни. Ожидается снижение количества учеников с избыточным весом до 90% на 100 тыс. детского населения к 2025 году", – добавила глава Минздрава.

В целом, по ее словам, в 2022 году в рамках Года детей Министерством здравоохранения на 24% увеличен общий объем финансирования, направленный на школьную медицину, – с 22,2 до 27,5 млрд тенге. Увеличен подушевой норматив на одного школьника.

Увеличен также на 54% объем финансирования профилактических осмотров детского населения с 10,9 до 16,8 млрд тенге.

Для оказания стоматологической помощи для детей выделено 28,1 млрд тенге, что на 24,5% выше уровня 2021 года.

В текущем году, заявила Ажар Гиният, планируется объединение пакетов скрининговых и профилактических осмотров детей от 0 до 18 лет с включением дополнительных методов инструментальных и лабораторных исследований, осмотров специалистов узкого профиля, с акцентом на детях в возрасте 1 года, 3-х и 6-ти лет.