Фото: Kazpravda.kz
Общество
Оказание медпомощи школьникам улучшат в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства сообщила, что в Казахстане будет разработан стандарт организации оказания медицинской помощи школьникам, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Большое влияние на формирование потенциала здоровья детей в возрасте от 6 до 17 лет оказывает школьная среда. В этой связи нами начата работа по разработке Стандарта организации оказания медицинской помощи школьникам. Документом будет регламентирован функционал школьной медицинской сестры, норматив количества учащихся на 1 ставку школьной медсестры, норматив материально-технического оснащения медицинских пунктов школ и порядок профилактической работы", – сказала министр здравоохранения Ажар Гиният.

Также, по ее словам, возобновлен проект "Школы, способствующие укреплению здоровья".

"В течение двух лет из-за пандемии данный проект работал неполноценно, сегодня проектом охвачена 1 181 школа, то есть 17%. В результате работы ожидается создание условий школьной среды, способствующих поддержке здорового образа жизни. Ожидается снижение количества учеников с избыточным весом до 90% на 100 тыс. детского населения к 2025 году", – добавила глава Минздрава.

В целом, по ее словам, в 2022 году в рамках Года детей Министерством здравоохранения на 24% увеличен общий объем финансирования, направленный на школьную медицину, – с 22,2 до 27,5 млрд тенге. Увеличен подушевой норматив на одного школьника.

Увеличен также на 54% объем финансирования профилактических осмотров детского населения с 10,9 до 16,8 млрд тенге.

Для оказания стоматологической помощи для детей выделено 28,1 млрд тенге, что на 24,5% выше уровня 2021 года.

В текущем году, заявила Ажар Гиният, планируется объединение пакетов скрининговых и профилактических осмотров детей от 0 до 18 лет с включением дополнительных методов инструментальных и лабораторных исследований, осмотров специалистов узкого профиля, с акцентом на детях в возрасте 1 года, 3-х и 6-ти лет.

Популярное

Все
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Как ужиться в доме с пятью малышами
У великого народа – великая мечта
Тепло Севера
Двое в одной лодке
Рынок труда восстанавливается
Помогут ли поправки в Конституцию РК повысить устойчивость государства?
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев
В Караганде установили памятник жертвам голодомора 30-х годов XX века
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Дети-сироты по технической причине выпали из очереди на жилье в Северо-Казахстанской области
Автоматы и пистолеты похитили преступники со склада полиции в Талдыкоргане
Что сегодня происходит в мире казахстанского кино
Референдум-2022: преодолевать правовой нигилизм
Как научить ребенка вести себя в случае возникновения какой-либо угрозы
Референдум-2022: каждый должен сделать выбор
Дебаты «правительства» и «оппозиции»
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Референдум-2022: не оставаться в стороне
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Общество
Уполномоченные по правам ребенка появятся в регионах Казахс…
Общество
23 года колонии дали сотруднику детдома в Рудном за изнасил…
Общество
Группа мошенников из России похитила более 137 млн тенге у …
Общество
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 июня

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]