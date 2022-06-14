Около 200 кг марихуаны изъяли у вооруженных наркодилеров в Карагандинской области

198 кг марихуаны изъяли у наркодилеров в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области в ходе оперативных разработок установили, что некие лица из Жамбылской области занимаются поставками значительных объемов наркотиков в регионы республики.

"По подозрению в транспортировке, хранении и сбыте наркотических средств задержали трех мужчин в возрасте 34, 39 и 56 лет. Все они жители Жамбылской области. У задержанных изъято 6 млн 435 тысяч тенге наличными, 8 мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, оно является высушенной марихуаной общим весом 198 кг", – сообщил начальник управления противодействия наркопреступности ДП Карагандинской области Бауыржан Миссалимов.

В городах Алматы и Тараз задержаны еще трое лиц, участники данной группы. У них изъяты автомобили Range Rover и Lexus, огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК Статья 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Проводится расследование.