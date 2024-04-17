Окрестности памятников станут зелеными зонами

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Алибек Байшуленов

Акцию «Таза Қазақстан» в Приаралье решили начать с уборки территорий историко-культурных памятников.

фото пресс-службы областного акимата

Так, в областном центре были очищены и озеленены зоны возле памятников Амангельды Иманову, Жанкоже-батыру, «К 1300-летию книги Коркыта-ата», Мемориала павшим в Великой Отечественной войне. Вклад в чистоту города внесли местные поэты, писатели, журналисты, сотрудники Областной универсально-научной библиотеки им. А.Тажибаева, которые навели порядок на Аллее журналистов, у памятников Абдильде Тажибаеву и Розе Баглановой.

Превратить в зеленые зоны окрестности памятников, мавзолеев, мемориальных комплексов намерены и сотрудники театров, филармоний, музеев региона. Село, город, страна – это и есть наш дом, в котором мы живем, учимся, работаем, считают они.

– Люди культуры и искусства всегда близки к чистоте, добру, созиданию. Посаженные деревья приносят нам вдохновение, упоение и радость, – говорит известный режиссер, заслуженный деятель РК Хусейн Амир-Темир.

Вторит коллеге певица, заслуженный деятель РК Умит Медеуова:

– Чистая страна – здоровая страна. Народная мудрость гласит: пусть лучше от предков в наследство останутся деревья, чем скот. Мы с удовольствием принимаем участие в работах по очистке и озеленению города.

Деятельное участие в акции принимают жители районов.
В частности, в Аральске пре­образился двор Музея рыбаков, высажены деревья на территории Музея Абдижамила Нурпеисова.

Только за первый день в рамках недели «Киелі мекен» в Приаралье высажено 5 тыс. саженцев деревьев.

В поселке Айтеке-би и городе Казалы благоустроены территории мавзолея Жанкожа-батыра, Мемориального музея Гани Муратбаева. Кроме того, очищены и приведены в порядок зоны ряда древних историко-культурных объектов, расположенных вдали от населенных пунктов: столицы Огузского ханства – городища Жанкент и памятников архитектуры XI века – башенного мавзолея Бегим-ана и мавзолея Кердери.

В Кармакшинском районе озеленена большая зона Мемориального комплекса Коркыта-ата, очищены территории у мавзолеев Марал-ишана и Калкай-ишана.

Чистый вид приобрели зоны у памятников Бухарбай-батыру, жертвам Великой Отечественной войны, мавзолея «Тумен аулие» в Жалагашском районе, а также древних городищ Асанас, Кышкала и Сыганак, мечети-медресе Калжан-ахуна, некрополя Окшы-ата, мавзолея Корасан-ата и еще целого ряда историко-культурных объектов в Сырдарьинском, Шиелийском и Жанакорганском районах.

#акция #уборка #памятники #«Киелі мекен»

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