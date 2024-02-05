Онлайн не растут бюрократы

Свежий выпуск
0
Марина Демченко

Граждане и предприниматели продолжают сталкиваться с бюрократическими проволочками при получении госуслуг.

фото предоставлено СЦК

В прошлом году Агентством по делам государственной службы было рассмотрено 910 обращений, в результате восстановлены права более чем 350 получателей услуг. Это на 80,4% выше показателя 2022-го.

В частности, возмещены субсидии предпринимателям в размере 1,1 млрд тенге, выделены бюджетные средства для замены госактов более чем 100 получателям госуслуг, 67 гражданам предоставлены полагающиеся им по закону земельные участки.

Наибольшее число нарушений прав граждан и бизнеса приходится на сферы земельных отношений, архитектуры, здравоохранения и социальной защиты населения, а также прав на имущество. Об этом на брифинге в Службе цент­ральных коммуникаций при Президенте РК рассказал заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов.

По его словам, с момента принятия Указа Главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» АДГС постоянно ведет мониторинг деятельности госорганов. На его основе выработано 554 пакета предложений по дебюрократизации госаппарата, ориентированных на обеспечение сервисности и устранение бюрократических барьеров.

Как пояснил Салауат Муксимов, из них 105 пакетов относятся к деятельности всего государственного аппарата, 449 – к различным отраслевым направлениям, таким, как обра­зование, здравоохранение, занятость, социальная защита населения, финансы, внешнеполитическая деятельность и другим.

По словам спикера, цифровые решения, направленные на соз­дание благоприятных условий для граждан, являются одними из основных аспектов при формировании сервисной работы государственного аппарата.

– В ходе системного анализа выявлено более 40 государственных услуг, недоступных на портале электронного правительства. В настоящее время при содействии АДГС восстановлена работоспособность 14 услуг. С момента их запуска удовлетворено около 200 тысяч обращений граждан, – проинформировал спикер.

В ходе мониторинга по дебюрократизации деятельности госаппарата выявлено более 200 юридических лиц, имеющих признаки бюрократизма, а именно повышенную численность персонала и средств, соз­дающих конкуренцию бизнесу, утративших актуальность деятельности, дублирующих функции государственных органов и организаций. АДГС рекомендовано провести их ревизию и анализ на предмет ликвидации, реорганизации либо передачи в конкурент­ную среду.

Вместе с тем в конце 2023 года агентством завершен анализ деятельности министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов. По итогам проведенного исследования выработано 128 предложений, направленных на оптимизацию до 300 функций, сокращение около 100 комиссий различного уровня, делегирование функций центрального аппарата на региональный уровень. Например, для своевременного удовлетворения потребностей сельского населения предложено передать функцию Комитета по утверждению ежегодного объема рубок леса местным государственным лесовладельцам.

С целью создания благоприятных условий для предпринимателей также рекомендовано рассмотреть возможность предоставления субсидий на государственных платформах безвозмездно.

По словам Салауата Муксимова, в настоящее время агентством проводится подготовительная работа к проведению следующего цикла мониторинга, а также анализа по дебюрократизации деятельности госаппарата в сферах транспорта, промышленности и строительства.

#госуслуги #мониторинг #предприниматели #бюрократия #СЦК

Популярное

Все
Ангелина пополнила коллекцию поясов
Элемент устойчивого роста
Палитра души
А мы пойдем на север
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Главный выбор Казахстана
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе пройдет в Астане
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Минобороны просит вернуть базовую пенсию военным пенсионерам, уволенным после 1 января 2016 года
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан улучшил позиции по уровню восприятия коррупции за один год
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Дайте лед!
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
По инициативе Антикора начались разбирательства в ситуации с ненадлежащим оповещением о землетрясении в Алматы
Ужасы наяву: во что превратились теплые остановки в Усть-Каменогорске
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
12 кг гашиша изъяли у мужчины в Астане
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Элемент устойчивого роста
В пользу суверенитета
С казахского на русский и обратно
Наше общее дело

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]