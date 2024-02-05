Онлайн не растут бюрократы

В прошлом году Агентством по делам государственной службы было рассмотрено 910 обращений, в результате восстановлены права более чем 350 получателей услуг. Это на 80,4% выше показателя 2022-го.

В частности, возмещены субсидии предпринимателям в размере 1,1 млрд тенге, выделены бюджетные средства для замены госактов более чем 100 получателям госуслуг, 67 гражданам предоставлены полагающиеся им по закону земельные участки.

Наибольшее число нарушений прав граждан и бизнеса приходится на сферы земельных отношений, архитектуры, здравоохранения и социальной защиты населения, а также прав на имущество. Об этом на брифинге в Службе цент­ральных коммуникаций при Президенте РК рассказал заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов.

По его словам, с момента принятия Указа Главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» АДГС постоянно ведет мониторинг деятельности госорганов. На его основе выработано 554 пакета предложений по дебюрократизации госаппарата, ориентированных на обеспечение сервисности и устранение бюрократических барьеров.

Как пояснил Салауат Муксимов, из них 105 пакетов относятся к деятельности всего государственного аппарата, 449 – к различным отраслевым направлениям, таким, как обра­зование, здравоохранение, занятость, социальная защита населения, финансы, внешнеполитическая деятельность и другим.

По словам спикера, цифровые решения, направленные на соз­дание благоприятных условий для граждан, являются одними из основных аспектов при формировании сервисной работы государственного аппарата.

– В ходе системного анализа выявлено более 40 государственных услуг, недоступных на портале электронного правительства. В настоящее время при содействии АДГС восстановлена работоспособность 14 услуг. С момента их запуска удовлетворено около 200 тысяч обращений граждан, – проинформировал спикер.

В ходе мониторинга по дебюрократизации деятельности госаппарата выявлено более 200 юридических лиц, имеющих признаки бюрократизма, а именно повышенную численность персонала и средств, соз­дающих конкуренцию бизнесу, утративших актуальность деятельности, дублирующих функции государственных органов и организаций. АДГС рекомендовано провести их ревизию и анализ на предмет ликвидации, реорганизации либо передачи в конкурент­ную среду.

Вместе с тем в конце 2023 года агентством завершен анализ деятельности министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов. По итогам проведенного исследования выработано 128 предложений, направленных на оптимизацию до 300 функций, сокращение около 100 комиссий различного уровня, делегирование функций центрального аппарата на региональный уровень. Например, для своевременного удовлетворения потребностей сельского населения предложено передать функцию Комитета по утверждению ежегодного объема рубок леса местным государственным лесовладельцам.

С целью создания благоприятных условий для предпринимателей также рекомендовано рассмотреть возможность предоставления субсидий на государственных платформах безвозмездно.

По словам Салауата Муксимова, в настоящее время агентством проводится подготовительная работа к проведению следующего цикла мониторинга, а также анализа по дебюрократизации деятельности госаппарата в сферах транспорта, промышленности и строительства.