В Астане завершился чемпионат Казахстана по теннису, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

В мужском финале сошлись карагандинец Амир Омарханов и воспитанник школы тенниса Темиртау Григорий Ломакин.

Ожидаемой борьбы в матче за "золото" не получилось. Первый сет остался за Амиром - 6:1, а во второй партии Ломакин не смог продолжить игру из-за травмы.

Бронзовую медаль завоевал Ислам Орынбасар.

У женщин в решающем матче сыграли Жибек Куламбаева и Аружан Сагандыкова. Победу праздновала Куламбаева - 6:4, 7:6. Третье место заняла Инкар Дюсебай.