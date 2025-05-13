С начала 2025 года по всей стране в рамках инициативы «Таза Қазақстан» проведено 405 мероприятий. Среди них акции: «Чистый город», «Таза аймақ», «Чистые берега», «Дерево для города», «Мөлдір бұлақ», Международный день птиц, «Час Земли»

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Основные результаты:

- Собрано более 121 тыс. тонн отходов

- Очищено около 584 тыс. га территории

- Высажено свыше 1,7 млн. саженцев деревьев

- Участие приняли около 1,4 млн. человек, включая 82 тыс. волонтёров.

В рамках эко-часов в вузах и школах прошли лекции и экскурсии в лаборатории департаментов экологии, где более 5000 студентов ознакомились с приборами экологического мониторинга.

При очистке водоёмов собрано 342 рыболовные сети, восстановлен 21 родник, школьниками установлено 1982 скворечника.

С 21 по 23 апреля в Астане прошёл экофестиваль «Таза Қазақстан» с участием Главы Государства. В рамках выставочной зоны были представлены:

- Проекты по переработке и утилизации отходов

- Инициативы крупных промышленных компаний (ERG, ТШО, КПО, Казахмыс)

- Экостартапы под эгидой Международного центра зелёных технологий

- Экологические проекты школьников

Выставку посетили более 1 500 человек, в том числе студенты столичных вузов и колледжей.

Для обратной связи с населением в рамках инициативы «Таза Қазақстан» продолжает работу чат-бот в Telegram, с помощью которого каждый гражданин может направить фото и геолокацию загрязнённой территории. Заявки автоматически направляются в ответственные органы для оперативного реагирования.

С момента страта чат-бота в систему поступило 18322 заявки, из которых выполнены – 16907. Наиболее активными пользователями чат-бота являются жители городов Алматы и Астаны, а также Туркестанской области.

Благодарим всех за активное участие и вклад в чистое будущее страны!