Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы

Благую идею поддержали другие осужденные, занимающиеся в секции прикладного искусства и художественной самодеятельности. Они смастерили маленький круглый стол со стульями, а также шаңырақ. Эти изделия подарены одному из детских садов поселка Заречный.

Как отметил исполняющий обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и области Жетысу Бакытжан Шарипбеков, лишение свободы не является помехой для совершения добрых дел. Среди заключенных немало талантливых людей, причем большинство осваивают здесь технику живопи­си, лепки и резьбы по дереву. Занимаясь в художественных мастерских, они с ювелирной точностью делают эксклюзивные поделки. Порой на изготовление одной вещи уходит несколько месяцев.

К слову, работы осужденных нередко выставляются в галереях искусств и получают высокую оценку экспертов-искусствоведов. В их числе – картины, подсвечники, канделябры, шкатулки, нарды... По мнению специалистов, заключенным необходимо выражать свои эмоции в творчестве. Это помогает им разобраться в себе, переосмыслить жизнь. Отбыв наказание, они смогут быстрее адаптироваться к социуму, стать полноправными гражданами.