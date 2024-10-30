Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы
42
Отныне обитателям Дома престарелых города Конаева будет чем заняться на досуге. Красивую шахматную стол-доску с комплектом фигур и стульями им передали в дар заключенные исправительного учреждения № 12, расположенного на территории города Алатау. Инициатором благотворительной акции выступил один из осужденных, выпускник действующего при колонии многопрофильного колледжа. Искусно изготовленный из дерева набор для игры в шахматы – его дипломная работа.