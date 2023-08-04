От волокна до текстиля

Проект является результатом договоренностей о создании совместного производства между отечественным предпринимателем и китайским бизнесменом. Сумма контракта составляет 2,5 млн долларов. Мощность завода позволит перерабатывать в год 60 тыс. тонн хлопковолокна в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

С ходом строительства предприятия ознакомился аким облас­ти Дархан Сатыбалды, подчерк­нувший, что регион обладает всем необходимым для развития производства пряжи, тканей и ковров. Хорошим подспорьем в этом деле может стать формирование текстильного кластера и строительство в его рамках совместных предприятий.

Для открытия новых промышленных производств в Мактааральском районе создана индустриальная зона со всей необходимой инженерной инфраструктурой. На ее площади, составляющей 24 га, уже действуют шесть инвестпроектов на сумму в 4 млрд тенге. Прорабатывается реализация двух дополнительных проектов, которые позволят привлечь в регион до 5 млрд тенге инвестиций и соз­дать более 340 рабочих мест.