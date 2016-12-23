Столетие известного ученого и общественного деятеля широко отмечалось в нынешнем году в республике. Юбилейные мероприятия Центр образования и культуры им. К. Мухамедханова провел во всех регионах Казахстана: это конференции и семинары, концерты и флэш-мобы, конкурсы и экскурсии.

В Центральном государственном музее состоялась презентация книги «Қайым Мұхамедханов: хаттар сөйлейді. Каюм Мухамедханов: письма говорят», был показан документальный фильм об ученом. Конференция проходила в рамках проекта управления внутренней политики «Отец и сын – патриоты Отечества». Ее участники говорили о судьбах двух поколений алашевцев. Отец Мухамедхан Сейткулов (1870–1937) и сын Каюм Мухамедханов (1916–2004) были среди тех, кто задавал вектор духовно-нравственного развития общества в XIX–XXI веках. Писатели и поэты, ученые и педагоги тепло вспоминали о личных встречах с Каюмом Мухамедхановым, говорили о том, что отец и сын всячески способствовали сохранению отечественного научного и культурного наследия.

Президент Центра им. К. Мухамедханова Дина Каюмовна рассказала о своем деде – меценате Мухамедхане Сейткулове, способствовавшем становлению казахской культуры. В его доме бывали Абай и Шакарим, ученики Абая и алашординцы, дея­тели театра и поэты, издатели и жырау. М. Сейткулов спонсировал первые издания журнала «Абай» и газеты того времени. А еще в его доме зарождался первый казахский театр. Жизнь Мухамедхана Сейткулова завершилась трагически: он разделил участь алашординцев и был расстрелян 2 декабря 1937 года. До сих пор место его расстрела и захоронения неизвестно.

Память о родовом доме оставалась святой для Каюма Мухамедханова, подчеркнула Дина Каюмовна. Он стал выдающимся ученым, текстологом, одним из авторов текста Гимна КазССР, основателем музея Абая в Семипалатинске в 1940 году, проявил себя как поэт, писатель, драматург, переводчик, педагог. Им созданы фундаментальные труды – «Абайдың ақын шәкiрттерi» и «Абай мұрагерлері». А это более 30 возвращенных из небытия великих имен, биографий и восстановленных текстологическим методом всех произведений учеников и последователей Абая. В 1951-м ученый был репрессирован за этот труд и осужден на 25 лет лагерей. В 1996 году в независимом Казах­стане за свою исследовательскую деятельность он удостоился Государственной премии.

Каюм Мухамедханов сохранил тысячи произведений и соединил в своем творчестве разные культуры. Его письма стали свидетельством того, как он ратовал за увековечение образа Абая в скульптуре и живописи, как после освобождения из Карлага боролся за реабилитацию несправедливо осужденных, занимался популяризацией творчества Шакарима, алашевцев и других общественных деятелей.

Молодежь, участвовавшая в торжествах в честь 100-летия К. Мухамедханова, была вдохновлена его судьбой. Так, директор средней школы № 40 им. А. Маргулана из Астаны и ученик К. Мухамедханова Ербол Иргебай зачитали стихи своих юных учеников – Елдоса Анкей и Абдоллы Сакимбай, посвященные Каюму. Ербол Иргебай вспоминал удивительные лекции учителя, построенные на уникальных архивных источниках. На встрече прозвучали также письма Каюма Мухамедханова к Алькею Маргулану, которые литераторы назвали образцом культуры и преданности научной истине и исторической правде.