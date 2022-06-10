Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем

Грузовое движение открыли по международному автомобильному мосту через реку Амур, который связывает Благовещенск с городом Хэйхэ в Китае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Церемония прошла с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ.

В ней удаленно приняли участие вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта России Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На площадках на обоих берегах присутствовали губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн и губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Поехали", – сказал по-русски Хуа Чаншэн, дав старт движению.

По словам Трутнева, "в сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск-Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое значение".

"Он станет еще одной нитью, которая связывает народы России и Китая", – отметил он.

Полпред напомнил, что в строительстве моста участвовали тысячи человек как с российской, так и с китайской стороны.

"Уникальность такого мостового перехода состоит в том, что проект удалось реализовать без бюджетных средств. Хочу поблагодарить всех, благодаря кому этот мост состоялся", – сказал Трутнев.

Савельев отметил, что открытие моста позволит нарастить объем грузооборота до миллиона тонн грузов в год.

"Уверен, что открытие моста позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле", – добавил министр.



По словам Ху Чуньхуа, "открытие моста свидетельствует о готовности и уверенности в углублении комплекса взаимодействия".

"Китайская сторона готова использовать возможности запуска перехода, предоставлять более качественные логистические услуги. Общими усилиями мы превратим мост в мост дружбы, сотрудничества", – сказал заместитель премьера.

По мосту через пункт пропуска "Кани-Курган – Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили – в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО "Газпром гелий сервис", работающие на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

С китайской стороны также въехали восемь грузовиков. Они везут в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.

Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.

Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.