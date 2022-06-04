Фото пресс-службы МО РК
Общество
Отличникам военных вузов вручили офицерские погоны в Нур-Султане

В Нур-Султане у главного флага страны Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил офицерские погоны лучшим выпускникам военных учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Торжественная церемония началась с поднятия Государственного Флага. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением страны, гордостью и честью народа.

Президент страны поздравил выпускников военных вузов, получивших офицерские звания в год 30-летия Вооруженных сил. Он подчеркнул, что это большая честь и огромная ответственность, а защита мира и неприкосновенности Родины – священный долг каждого гражданина.

Глава государства выразил уверенность, что молодые офицеры оправдают ожидания народа.

Высокой чести получить лейтенантские погоны из рук Главы государства удостоены выпускники, с отличием окончившие Военный
институт Сухопутных войск и Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи.

"Я горд получить погоны в День 30-летия Государственных символов из рук Верховного Главнокомандующего. Я всегда буду верен народу Казахстана и его Президенту. Хочу поблагодарить офицеров и преподавателей Военного института Сухопутных войск, которые обучали меня 4 года", - сказал лейтенант Еламан Амангельды.

Ряд лейтенантов получили погоны из рук министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова, который поздравил молодых офицеров с отличными результатами и пожелал достойного прохождения воинской службы.

"Вы должны помнить, что офицерская служба не самая легкая, но самая достойная стезя в жизни мужчины. Сегодня перед вами открывается путь, длиною в жизнь. Пройти по этому тернистому пути нужно с большой гордостью и никогда, и ничем не запятнать офицерскую честь и погоны", - подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

На церемонии вручения погон присутствовали родители молодых офицеров, чьи достижения в изучении военного дела были отмечены Главой государства.

Выпускники военных вузов поблагодарили Президента страны и министра обороны за оказанную им честь и пообещали верно служить Родине и народу Казахстана.

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