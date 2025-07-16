Жительница Петропавловска Шайзада Кайранова начала заниматься войлоковалянием всего год назад, но за это время создала уже десятки изделий, в том числе уютные тапочки, стильные варежки, тюбетейки и декоративный текемет, которым можно украсить любую стену.

– Начала с простого. Сделала тапочки – и не смогла остановиться. Войлок увлек меня. Он будто ждал моего прикосновения, – рассказывает мастерица.

Шайзада Жунусовна – потомственная рукодельница. Мама и бабушка работали с войлоком по старинке: валяли кошмы и сырмаки, чтобы утеплить юрты и дома. Благодаря новым технологиям войлок теперь переходит из быта в моду, становится основой украшений, одежды, декоративных панно.

– Сегодня можно делать очень тонкие изделия – даже валять войлок на шифоне, получая невесомые шарфы и накидки. Я покупаю белый войлок в Таразе, сама крашу его, добавляю бисер, бусинки. И он будто оживает в моих руках, – продолжает мастерица.

В каждой ее работе, в каждой вещи – тепло, знание материала и опыт швейного технолога, которым она проработала до пенсии.

Творчество Шайзады Кайрановой было представлено на региональной выставке «Одно село – один продукт». Данная инициатива поддерживает сельских ремесленников, фермеров и предпринимателей. Выставка помогает мастерам находить новые рынки сбыта и парт­неров. А еще дает вдохновение и новые идеи.