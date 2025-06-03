В числе тех, кто принял активное участие в акции, – парапловец Сиязбек Далиев – обладатель пятого места на Олимпиаде в Токио в 2020 году, бронзовый призер Азиатских игр и чемпионата мира в 2023-м, участник Паралимпийских игр в Париже в 2024-м. По его словам, участие параспортсменов в высадке деревьев – возможность продемонстрировать интерес людей с ограниченными возможностями к инициативе Президента страны, желание популяризировать экологическую культуру.

На предстоящей республиканской Параспартакиаде примут участие около 2 000 спортсменов из 20 регионов страны. Они будут соревноваться по 17 видам спорта. Состязания по семи из них состоятся в столице (волейбол сидя, паратаэквондо, парадзюдо, бочча, паратанцы, парастрельба из лука и паракарате). Примечательно, что впервые в 2025 году в соревнованиях примут участие спорт­смены с особенностями интеллектуального развития. Они продемонстрируют свои навыки в плавании, легкой атлетике и настольном теннисе.

Добавим, что торжественное открытие спартакиады состоится 4 июня во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Церемония закрытия пройдет 29 июня в Усть-Каменогорске. Акция по высадке деревьев завершила мероприятия, ставшие не только символом добрых дел, но и олицетворением на­дежд и успехов.