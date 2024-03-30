Паводок: Токаев подверг резкой критике правительство и акимов за халатность и непрофессионализм

Президент
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Президент объявил строгий выговор первому заместителю премьера Скляру, главе Минводресурсов, предупреждение о неполном служебном соответствии акимам Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей, строгий выговор - акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны.

В совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководство администрации президента и другие должностные лица.

Президенту было доложено о текущей обстановке в регионах, в том числе о принимаемых мерах по спасению людей и ликвидации последствий паводков.

«Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами. Президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», - сообщает Акорда.

Глава государства за непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.

Президент отметил, что для исправления ситуации наряду с неотложными оперативными действиями требуются системные шаги.

Поручено создать Республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан.

Государственным структурам поручено оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.

#казахстан #паводок #Касым-Жомарт Токаев

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