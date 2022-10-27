Первая команда новобранцев прибыла в Военно-морские силы Казахстана

В военно-морскую базу Актауского гарнизона, преодолев на поезде более трех тысяч километров, прибыла первая команда новобранцев из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Молодое пополнение встретили под звуки военного оркестра. Матросам представили командный состав подразделения, рассказали об истории воинской части, в которой они будут служить.

Новобранцы пройдут месячный курс начальной общевойсковой подготовки по основным предметам обучения. Занятия будут вести наиболее опытные и подготовленные офицеры и старшины, которые назначены в администрацию молодого пополнения.

"Я прибыл из Павлодарской области с большим желанием, так как считаю, что защита Родины – долг каждого гражданина Казахстана. Постараюсь с честью носить звание военного моряка. Думаю, что год пролетит быстро и, главное, с пользой", – выразил свой настрой новобранец Аян Масыкбаев

После курса молодого бойца и принятия военной присяги матросы будут проходить службу на боевых кораблях в дивизионе разнородных кораблей Военно-морских сил.