Первая скрипка театра Ла Скала выступила в Нур-Султане

Первая в Ла Скала

В столице выступила первая скрипка театра Ла Скала, лауреат многих международных конкурсов Лаура Марцадори.

Концерт «Итальянские параллели» прошел на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой театра Astana Opera. За дирижерским пультом камерного оркестра театра был заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

– Лаура Марцадори – прекрас­ный музыкант, она много гастролирует по всему миру. Концерт состоялся в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Италией при поддержке итальянского посольства. Италия – это родина оперы и балета, и основу классического репертуара любого театра составляют именно итальянские произведения. Труппа Astana Opera не раз ездила на гастроли в эту страну, и на нашей сцене тоже выступают знаменитые приглашенные оперные певцы, дирижеры, музыканты и коллективы из Италии. Так происходит обмен опытом, и культурное сотрудничество помогает укреплению отношений между странами, – отметил директор театра заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Это выступление в казахстанском театре для Лауры Марцадори не первое: летом 2017 года артистка блистала здесь во время гастролей Ла Скала. Вместе с оперной труппой, хором и симфоническим оркестром легендарного театра под управлением прославленного маэстро Зубина Меты скрипачка принимала участие в исполнении яркой комической оперы «Фальстаф» Джузеппе Верди и знаменитой Симфонии №9 Людвига ван Бетховена в рамках культурной программы международной выс­тавки «ЭКСПО-2017».

На этот раз на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой вместе с оркестром Astana Opera Лаура Марцадори исполнила одно из самых известных сочинений эпохи барокко – «Времена года» Антонио Вивальди. Для широкой публики этот цикл концертов для скрипки с оркестром стал главным произведением, ассоциируемым с именем выдающегося композитора и скрипача-виртуоза. Фрагменты «Времен года» часто можно услышать в сериалах, фильмах и мультфильмах, эта музыка неоднократно использовалась знаменитыми хореографами для балетных постановок.

– Как итальянка, я счастлива исполнять произведение итальянского композитора за рубежом. «Времена года» очень люб­лю, а Концерт №1 «Весна» из цикла – одно из первых наиболее сложных произведений, которые я исполняла в восьмилетнем возрасте, и оно осталось со мной на протяжении всей карьеры. Еще я люблю «Времена года», потому что обычно играю без дирижера и от этого чувствую себя ближе к остальным музыкантам, ощущаю, что мы создаем камерную музыку вместе, – поделилась перед концертом Ла Скала Лаура Марцадори.

Дирижер Абзал Мухитдин отметил, что для Казахстана сотрудничество с Ла Скала – большое признание нашего театра в качестве партнера в области музыкального искусства.

– Мы достаточно часто исполняем цикл «Времена года» Вивальди, и было очень приятно репетировать с Лаурой, потому что она носитель этой культуры, – добавил маэстро.

Отметим, что молодая артистка присоединилась к оркестру теат­ра Ла Скала в качестве первой скрипки в 2014 году, когда ей было всего 25 лет. Несмотря на то что до этого момента Лаура Марцадори выходила на сцену только в качестве солистки и камерной исполнительницы и никогда не выступала в составе оркестра, члены комиссии во главе с выдающимся маэстро Даниэлем Баренбоймом единогласно избрали ее первой скрипкой оркестра. Она уже работала с величайшими дирижерами мира, среди которых Рикардо Шайи, Даниэле Гатти, Дэниел Хардинг, Антонио Паппано. В дополнение к плотному графику с оркестром Ла Скала Лаура Марцадори успешно гастролирует с сольными концертами и в составе различных камерных ансамблей, также в ее послужном списке аудиозаписи для многих мировых лейблов, завоевавшие признание критиков.

– Я невероятно счастлива выступать вместе с музыкантами Astana Opera. У них великолепное звучание, замечательная сыгранность, могу особо отметить струнные инструменты. Все были очень добры ко мне, и даже если мы не говорим на одном языке, мы хорошо понимаем и чувствуем друг друга через музыку, – отметила Лаура Марцадори.

И правда, это было заметно: оркестранты понимали скрипачку с одного взгляда.

Помимо выступления с приглашенной солисткой из Италии, Камерный оркестр Astana Opera под управлением маэстро Абзала Мухитдина исполнил «Прибытие царицы Савской» из оратории «Соломон» Г. Генделя, симфонию-кончертанте фа мажор Ж. Бреваля и Концерт для двух гобоев с оркестром ре минор А. Вивальди.