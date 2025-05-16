Открытие детского сада станет долгожданным событием для молодых семей микрорайона, где активно возводятся новые жилые дома. Учитывая быстрый рост населения, потребность в дошкольных учреждениях здесь особенно высока.

Аким Северо-Казахстанской облас­ти Гауез Нурмухамбетов отметил, что аналогичный детский сад появится и в микрорайоне «Орталық»: здесь на улице Уалиханова скоро начнется строительство еще одного детского учреждения на 280 мест.