Певец родного края

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Андрей Кратенко

Официальный статус получило Северо-Казахстанское литературное объединение им. Михаила Аверина.

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В разное время в Петропавловске создавались различные любительские объединения и ассоциации, которые способствовали развитию молодых талантов, занимались издательской деятельностью. История Северо-Казахстанского литературного объединения насчитывает много десятилетий, но только недавно оно было официально зарегистрировано. В настоящее время руководит литобъединением поэт Кирилл Филонов.

На встрече с литераторами в библиотеке им. С. Муканова присутствовала дочь Михаила Аверина Елена Мещеркина. Она отличник образования, талантливая пианистка, преподаватель колледжа искусств. В своем выступлении Елена Михайловна отметила значительный вклад отца в развитие литературного объединения и напомнила, что к 110-летию Михаила Аверина появилась мемориальная доска с его именем на стене дома в Петропавловске (ул. Букетова, 57), где он жил с 1977 по 2002 год.

– Папа был редкий человек, – вспоминала Елена Михайловна. – Достоинство отца не только в том, что он был прекрасным семьянином, но и в том, что он очень много сделал для Петропавловска. Папа писал для четырех всесоюзных журналов. В «Шмеле» любили публиковать его фельетоны. Благодаря его статьям было ускорено строительство колхозного рынка, восстановлен пивзавод, достроен Дом быта.

Прозаик и драматург Михаил Аверин родился 21 ноября 1911 года недалеко от Петропавловска, в казачьей станице Новопавловке. С юных лет Миша Аверин был приучен к труду, сеял хлеб, работал на мельнице, нянчил младших братьев. Прошел курсы жестянщиков и бухгалтеров, работал учетчиком, счетоводом. С 1934 года начал писать заметки о передовиках производства.

Когда началась война, Михаил Аверин был призван в ряды Красной армии. Служил командиром отделения автомобильного батальона на Дальневосточном фронте, был награжден медалями и орденом Отечественной войны II степени.
В 1946 году демобилизовался, вернулся в Петропавловск, работал инструктором в райкоме и обкоме партии. Четверть века посвятил кинофикации Северо-Казахстанской области.

– Папа все время был в командировках, – вспоминает Елена Мещеркина, – мотался по всей области, но благодаря ему заработали 530 новых киноустановок. За кинематографические заслуги ему присвоили звание «Отличник кинематографии СССР» и вручили орден Трудового Красного Знамени.

Писал Михаил Аверин пьесы, рассказы и очерки о людях, природе и экологии Северного Казахстана. Несколько рассказов были переведены на казахский язык и опубликованы в газете «Солтүстік Қазақстан». В 1991 году рассказ «О чем курлычат журавли?» был включен во всесоюзный альманах «Лик земли». В 1993-м вышел авторский сборник «Пеньковские зори». Экологии родного края посвящена книга «Простите нас, журавушки» (1998). В 1999 году вышла последняя книга писателя – «Благодарение памяти».

– Чаще всего, – рассказывает Елена Михайловна, – я видела отца за письменным столом. Он не мог не писать. Он был также интереснейшим рассказчиком. У него был такой колоритный народный язык...

#Петропавловск #творчество #писатель #литературное объединение #Михаил Аверин

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