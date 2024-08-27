План прорыва в развитии страны

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В плане указано, что к 2029 году рост национальной экономики должен составить 450 млрд долларов. Реальный рост ВВП по прог­нозам составит 5,3% с последующим увеличением до 6,7%. ВВП на душу населения оценивается на уровне с 13,9 до 21,1 тыс. долларов. Ожидаемая продолжительность жизни – до 77 лет.

Достижение целевых индикаторов плана позволит создать мощный фундамент, базис для последующего не­уклонного повышения благосостояния всех казахстанцев к началу следующего десятилетия. Национальный план уникален своим содержанием, ясной приоритизацией задач, выраженной социальной направленностью.

Этот программный документ впервые за всю историю независимого Казахстана начинается с необходимости обеспечения высокого качества жизни и решения проблем здравоохранения.

Планом предусмотрено повышение грамотности населения в практиках здорового образа жизни, укрепление репродуктивного и ментального здоровья, профилактика поведенческих факторов риска, вакцинация, профилактический осмотр и скрининг.

Планируется принятие комплексных мер по снижению материнской и младенческой смертности, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, совершенствование системы финансирования здравоохранения, повышение качества медицинского обслуживания с помощью цифровых технологий, в том числе применение программ искусственного интеллекта.

Важное место уделено повышению квалификации медицинских кадров, международной аккредитации организаций высшего медицинского образования, созданию университетских больниц и клиник и их развитию.

КазНУ вносит свой вклад в решение проблем здравоохранения и медицинской науки. Сегодня вуз подготовил ряд предложений по улучшению состояния отрасли. Среди основных принципов реализации плана указаны необходимость «обеспечения качественного образования и поддержка предпринимательской и творческой инициативы», а также «расширение инновационной активности, модернизация, цифровизация отраслей и предприятий».

Президент Касым-Жомарт Токаев практически лично осуществляет контроль государственной политики в сфере образования и науки. В рамках исполнения концепции «слышащего государства» приняты во внимание мнения молодых ученых. Все это защищает науку и образование от излишней бюрократизации.

В утвержденном Главой государства плане развития отмечена необходимость перезагрузки национальной модели науки. Предполагается повышение доли коммерциализируемых проектов, качества администрирования нау­ки, развитие университетской науки и увеличение числа исследователей. Финансовое стимулирование будет реализовано через доведение зарплат исследователей до конкурентного уровня, расширение пакета социальных льгот и инструментов поощрения за достигаемые результаты.

Важнейшая роль отведена университетской нау­ке. Предполагаются разработка и реализация программы поддержки научно-технологических парков при университетах с выделением средств на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры.

Пристальное внимание Глава государства уделяет научным проблемам. Последние решения Касым-Жомарта Токаева по развитию науки способствуют неуклонному росту престижа научной деятельности. Это еще один шаг к технологическому прорыву.

Обеспечение развития стартапов и беспрецедентная финансовая поддержка ученых будут безусловно способствовать тому, что в Казахстане появятся талантливые исследователи, которые возьмут на себя роль первопроходцев в том или ином научном направлении и, возможно, будут решать задачи нобелевского масштаба.

Перед высшим образованием Казахстана стоит задача эффективной адаптации к современным вызовам под новые реалии, в том числе через активное внедрение онлайн- и смешанного обучения. Необходимо внед­рение технологий искусственного интеллекта в процесс обучения, что обеспечит переход к индивидуализированной и эффективной модели образования.

Планируется активное вовлечение ведущих предприятий в разработку программ и процессов обучения студентов, что повысит релевантность программ путем реализации практических проектов (capstone project). Будут внедрены новая Единая солидарная накопительная система «Келешек», дифференцированные гранты, льготное кредитование обучения, продолжится реализация проекта «Нацфонд – детям».

Планом предусмотрены расширение партнерств с зарубежными университетами и интернационализация высшего образования.

В рамках соглашений иностранный вуз предоставляет казахстанской стороне профессорско-преподавательский состав, внедряет свои методики, обучает преподавателей, проводит исследования и обеспечивает развитие междисциплинарных и совместных двудипломных образовательных программ на английском языке.

Вышеобозначенные конкретные пути развития науки и высшего образования страны на ближайшие пять лет должны в конечном итоге привес­ти к выполнению такого целевого индикатора национального плана, как «Количество казахстанских вузов в топ-700 рейтинга QS World University Rankings», который должен вырасти с шести в ­2024-м до одиннадцати в 2029 году.

Здесь с гордостью можно констатировать, что благодаря самоотверженному труду каждого сотрудника национальный исследовательский университет КазНУ им. аль-Фараби занимает 163-е место в QS World University Rankings.

При этом входит в топ-200 лучших университетов мира. Но высшее учебное заведение не будет останавливаться на достигнутом, перед ним стоит амбициозная задача максимального улучшения этих показателей. КазНУ также активно делится своим опытом с другими университетами страны с целью расширения представительства казахстанских вузов в рейтинге QS.

В сфере образования и науки Нацио­нальным планом предусматривается необходимость тщательного подхода к формулировке задач научных и инновационных проектов, обеспечению их связи с программами развития областей. Нужно добиться того, чтобы все предприятия страны независимо от форм собственности действительно стали заказчиками исследований и технологий, обеспечили внутренний спрос на достижения казахстанской науки. Важно наличие грамотного квалифицированного заказчика, который возьмет на себя ответственность за производство и выход продукта на рынок на основе научной разработки.

Вместе с тем необходимо уделять должное внимание и фундаментальной науке, которая является основой реального производства и прикладной науки в том числе. У системы науки и высшего образования Казахстана прочный фундамент, его основу составляют тысячи преподавателей и исследователей.

Видные ученые и выпускники программы «Болашак», работавшие в лучших исследовательских центрах мира, сегодня передают свои знания и опыт подрастающему поколению, генерируют новые знания, создают передовые технологии.

Национальный план развития Казахстана до 2029 года представляет собой программный документ с ясными и реально достижимыми целями и задачами. Поэтому для его выполнения необходимо сплотиться вокруг идей Главы государства, чтобы каждый казахстанец добросовестно трудился и внес свой вклад в укрепление единства народа.