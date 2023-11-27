По всем направлениям

Положительная динамика наблюдается практически во всех секторах экономики, кроме сельского хозяйства. Средняя заработная плата выросла на 21,2% и составила 290 тыс. тенге. Значительно – на 16,1% – увеличились объемы обрабатывающей промышленности, на 21,5% – строительства, на 7,4% возрос приток инвестиций.

Рост в сфере торговли составил 3,9%, транспорта – 3,6%, ввода жилья – 4,3%. Лишь показатели сельского хозяйства продемонстрировали снижение на 20,7%.

По словам акима региона Кумара Аксакалова, 60% выпущенных в стране автомобилей собирают именно в Костанайской области. С начала года здесь выпущено порядка 75 тыс. легковых машин.

Компания «СарыаркаАвтоПром» в настоящее время осуществляет проект по мелкоузловой сборке автомобилей производитель­ностью 30 тыс. единиц в год стои­мостью более 23 млрд тенге. На этом производстве создано 400 рабочих мест.

– 11 ноября текущего года был дан старт строительству нового завода Kia. Объем инвестиций в него составит 90 миллиардов тенге, мощность предприятия – 70 тысяч автомашин в год. При этом будет создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. Компания впервые в истории делает прямую инвестицию в совместное предприятие и строительство завода за пределами Респуб­лики Корея. Первый автомобиль сойдет с конвейера летом

2025-го, – заявил Кумар Аксакалов.

Кроме того, запланировано строительство локализационного центра по производству автокомпонентов стоимостью 13 млрд тенге. В регионе также намечено приступить к разработке проекта по строительству завода ГБЖ – горячебрикетированного железа, транспорт­но-логистического комплекса «сухой порт», горно-обогатительного комбината в Аркалыке и сталеплавильного завода.

В текущем году на территории индустриальной зоны планируется запуск двух проектов: по производству тракторных кабин стоимостью 8,3 млрд тенге (на 100 рабочих мест), а также изготовлению кузовов, надстроек коммунальной техники стоимостью 3,2 млрд тенге (180 рабочих мест).

По информации главы регио­на, в нынешнем году в Костанайской области будет введена в эксплуатацию ветряная электростанция мощностью 48 МВт. Ее стоимость составила более 24 млрд тенге. Установлена она вблизи Аркалыка.

– Во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева об увеличении доли во­зобновляемых и альтернативных источников энергии в следующем году в области начнется строительство газопоршневой электростанции мощностью 40 МВт и первой в регионе солнечной электростанции мощностью 22 МВт. Ввод данных объек­тов в эксплуатацию увеличит выработку собственной электроэнергии области на 110 МВт, или на 32% дополнительно.

Внедрение возобновляемых источников энергии окажет положительное воздействие на повышение уровня надеж­ности энергообеспечения. Будут сокращены выбросы парниковых газов в окружающую среду, появятся новые рабочие места.

Кроме того, по словам Кумара Аксакалова, в целях снижения импортозависимости по молоку и молочной продукции в области планируют строить не менее десяти новых крупных промышленных молочно-товарных ферм ежегодно.

– На сегодняшний день уже начата реализация первых семи проектов по строительству молочно-товарных ферм. Введение новых МТФ позволит на треть увеличить производство молочной продукции в организованных хозяйствах, – отметил глава региона.

В настоящее время в Костанайской области производятся практически все виды продовольствия. Правда, нынешний год оказался довольно сложным.

– Сбору урожая помешала погода. Средняя норма осадков в период уборочной оказалась превышенной более чем в два раза и составила 180 миллиметров. Однако, несмотря на это, меры госу­дарственной поддержки, оказанные нам, позволяют подготовиться к предстоящей посевной, – отметил аким Костанайской области.

По данным главы региона, семена под урожай 2024 года засыпаны на 100%, корма заготовлены в полном объеме. При этом валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 611 млрд тенге.

– Это означает, что ситуация ни в коем случае не отразится на обеспечении населения продуктами питания. И, конечно же, наша главная задача – ежегодное увеличение производства, над чем мы и работаем, – подчеркнул спикер.

За прошедший период произ­ведено продуктов питания ­почти на 351 млрд тенге – это на 10,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Что касается инвестпроектов в сфере сельского хозяйства, то, по информации Кумара Аксакалова, очень важным является проект по строительству завода ТОО «Кайдзен» по переработке бобовых культур полного цикла. Ежегодная мощность производства, по предварительным оценкам, должна достигнуть 100 тыс. тонн. Кроме того, в регион нынче привлечено порядка 393 млрд тенге инвестиций с ростом на 7,4%. 80% из них – частные.

– Как отметил Президент страны, «необходимо выстроить эффективную систему привлечения инвестиций». В текущем году регионом привлечено порядка 216 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Для повышения инвестиционной привлекательности продолжим совершенствование производственной, транспорт­ной и сервисной инфраструктуры поддержки инвесторов, – подчеркнул Кумар Аксакалов.

В целом в Костанайской облас­ти сформирован пул из 47 проек­тов с созданием более 11 тыс. рабочих мест на внушительную сумму – порядка 3 трлн тенге. Ожидается, что при этом валовой объем обрабатывающей промышленности увеличится до 10–15%.

На вопрос редакции «Казахстанской правды» о необходимости увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы аким региона ответил, что регион получил бы колоссальный экономический эффект в случае решения данного вопроса.

– Начнем с того, что на протяжении последних трех лет в Костанайской области не вы­даются технические условия для подключения газа ни частным лицам, ни предприятиям. И если работы по подключению газа и идут, то по ранее выданным решениям еще 2000-х годов. Объема газа нам не хватает. Мы по трубе получаем 311 тысяч кубометров газа в час, а потребность в разы больше. Понимаем, что экономика должна развиваться, а для этого нужны ресурсы: энергетические прежде всего. Во время визита Главы государства в Костанайскую область в январе текущего года мы продемонстрировали, какие возможности могут открыться для области в случае получения дополнительного объема газа. После чего Президент дал поручение Правительству, и мы благодарны, что решение было принято быстро – уже в октябре вышло Постановление о разработке технико-экономического обоснования на строительство газопровода из Актюбинской области до Костаная. На сегодняшний день у нас газифицировано лишь 28% населенных пунктов. И конечно, новый газопровод дал бы нам возможность газифицировать такие районы, как Мендыкаринский, Узункольский, Сарыкольский, Карасуский, – отметил аким Костанайской области.

Также представители СМИ поинтересовались, каково сегодня положение дел на рудненской ТЭЦ.

– В прошлом году отопительный сезон прошел непросто. В городе Рудном было много аварий на магистральных тепловых сетях, и Глава государства в ходе рабочей поездки лично посетил жилые дома, которые были отключены от тепла, встретился с их жильцами. После чего было дано поручение мне и Правительству оперативно принять все необходимые меры, для того чтобы решить вопросы. К сожалению, по городу Рудному и Аркалыку до 90% тепловых сетей изношено. В этом году мы семикратно увеличили финансирование на ремонт теплотрасс. В результате большая работа проведена в вышеназванных городах и в микрорайоне аэропорта Костаная, где тоже были очень частые порывы и горожане оставались без тепла. Наиболее сложные три участка прошли. Надеюсь, нынешний отопительный сезон пройдет менее проблематично, – выразил надежду Кумар Аксакалов.

Говоря о развитии сферы образования, спикер подчеркнул, что объем ее финансирования вырос на 17% и составил почти 180 млрд тенге. В настоящее время в Костанайской области ведется строительство трех школ на 1 980 мест. А еще в областном центре построили Дворец школьников «IQostanay», где смогут развивать свои умения и способности более 1 300 школьников.

Финансирование сферы здравоохранения выросло почти на треть, составив 109 млрд тенге. В 2024 году намечено начать строительство зданий 19 медицинских учреждений. В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в декабре будут открыты шесть медицинских объектов.