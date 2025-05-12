Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столичном теннисном центре - ГККП «Даулет» акимата Астаны состоялись финальные матчи и церемония награждения победителей чемпионата мира Virtus по теннису, сообщает Kazpravda.kz

По информации городской администрации, это был первый чемпионат мира Virtus по теннису, который прошел в Казахстане и Азии. Первенство является одним из ключевых международных соревнований для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Состязания проходили с 5 по 10 мая. На соревнования приехали более 50 спортсменов из Бельгии, Австралии, Польши, Италии, Великобритании, Индии, Франции. Казахстан представляли 7 спортсменов из Астаны, Алматы и Акколя.

Участники соревновались в трех категориях (индивидуальные, парные, командные):

II1 – спортсмены с легкой умственной отсталостью;

II2 – спортсмены с синдромом Дауна;

II3 – спортсмены с расстройствами аутистического спектра.

«Этот чемпионат подарил надежду многим семьям, воспитывающим детей с РАС (расстройство аутистического спектра). Именно это и было нашей главной целью при создании Федерации спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития в 2022 году. В Казахстане уже существуют пара- и сурдоспорт, предназначенные для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также с нарушением слуха. Теперь люди с интеллектуальными нарушениями, в частности с диагнозом «аутизм», также могут реализовать себя в спорте. Это соревнование прошло на высоком уровне, и участники дали ему положительную оценку», — подчеркнула президент Федерации спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития Дина Темиргалиева.

Подробнее об одном из главных международных соревнований для спортсменов с интеллектуальными нарушениями в развитии также можно прочитать здесь.