В соревнованиях примут участие спортсмены из восьми стран мира

Фото: акимат Астаны

С 5 по 10 мая в столичном теннисном центре «Даулет» впервые в стране пройдет чемпионат мира Virtus по теннису — одно из главных международных соревнований для спортсменов с интеллектуальными нарушениями в развитии, сообщает Kazpravda.kz

По информации столичного акимата, торжественное открытие турнира состоится в 10:00 утра 5 мая в теннисном центре «Даулет», по улице Кордай, 6. Вход для зрителей на соревнования бесплатный.

В чемпионате примут участие спортсмены из 8 стран мира, в том числе Бельгии, Австралии, Польши, Италии, Великобритании, Индии, Франции и Казахстана.

Соревнования пройдут среди спортсменов трёх категорий:

• II1 — лёгкая умственная отсталость;

• II2 — синдром Дауна;

• II3 — расстройства аутистического спектра (аутизм).

Организаторами чемпионата выступают РОО «Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития» (IDSPORT) совместно с РОО «Федерация тенниса» при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и акимата Астаны.