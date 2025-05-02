В соревнованиях примут участие спортсмены из восьми стран мира
С 5 по 10 мая в столичном теннисном центре «Даулет» впервые в стране пройдет чемпионат мира Virtus по теннису — одно из главных международных соревнований для спортсменов с интеллектуальными нарушениями в развитии, сообщает Kazpravda.kz
По информации столичного акимата, торжественное открытие турнира состоится в 10:00 утра 5 мая в теннисном центре «Даулет», по улице Кордай, 6. Вход для зрителей на соревнования бесплатный.
В чемпионате примут участие спортсмены из 8 стран мира, в том числе Бельгии, Австралии, Польши, Италии, Великобритании, Индии, Франции и Казахстана.
Соревнования пройдут среди спортсменов трёх категорий:
• II1 — лёгкая умственная отсталость;
• II2 — синдром Дауна;
• II3 — расстройства аутистического спектра (аутизм).
Организаторами чемпионата выступают РОО «Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития» (IDSPORT) совместно с РОО «Федерация тенниса» при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и акимата Астаны.
«Проведение чемпионата мира Virtus по теннису в Астане — это исторический момент. Впервые в Азии, и именно Казахстан удостоился чести стать хозяином мирового первенства. Мы гордимся оказанным доверием и верим, что это только начало большого пути для наших спортсменов и страны в развитие спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями в развитии», — отметила президент РОО «Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития» Дина Темиргалиева.