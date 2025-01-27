Почти 6 трлн тенге транзакций обрабатывает инфраструктура Нацбанка в сутки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об итогах развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры в 2024 году рассказали в Нацбанке, передает Kazpravda.kz

Главный банк страны опубликовал ежегодный отчет «О развитии Национальной цифровой финансовой инфраструктуры» (НЦФИ). В документе подведены итоги работы НЦФИ за прошлый год и определены стратегические цели на будущее.

Сообщается, что в настоящее время существующая инфраструктура НБК обрабатывает более 350 000 транзакций на сумму 5,9 трлн тенге в сутки и проводит более 2,5 млн цифровых идентификаций в месяц.

«В 2024 году ключевым направлением развития НЦФИ стало создание новых элементов платежной инфраструктуры, а также развитие существующей инфраструктуры для обеспечения безопасного и прозрачного взаимодействия между участниками рынка. Запуск Межбанковской системы платежных карточек, Open API и Антифрод-центра укрепил финансовую инклюзию (доступность), повысило уровень безопасности и укрепило суверенитет внутристрановых операций», – говорится в отчете.

Кроме того, в 2024 году в рамках второй фазы проекта «Цифровой тенге» были протестированы новые сценарии использования цифровой валюты в государственных и программируемых платежах, а также заложена основа для полномасштабного внедрения в экономику страны.