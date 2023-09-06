Полеты всех рейсов United Airlines пришлось приостановить из-за сбоя в США

Американская авиакомпания United Airlines (UA) во вторник, 5 сентября, объявила о приостановке всех полетов в воздушном пространстве США из-за технического сбоя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Как сообщил телеканал Fox, UA попросила Федеральное управление гражданской авиации (FFA) США отменить наземную остановку всех рейсов на 40 минут, до 14:00 по Североамериканскому восточному времени.

«Мы столкнулись с общесистемной технологической проблемой и держим все самолеты в аэропортах вылета. Рейсы, которые уже находятся в воздухе, продолжают следовать к месту назначения, как и планировалось», — писали представители United Airlines в социальной сети X.

Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что FFA получает информацию о причине произошедшего, и направил всех пострадавших из-за инцидента клиентов на ресурсы с информацией об обязательствах авиакомпаний перед пассажирами.