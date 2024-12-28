Поликлиники и больницы получили неотложки
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Медучреждения Шымкента пополнились 22 автомобилями скорой помощи, оснащенными всем необходимым оборудованием. Работающие на них бригады медиков будут обслуживать вызовы, относящиеся к четвертой категории. В 58 поликлиниках города оказывается первичная медико-санитарная помощь на амбулаторном уровне. Для обеспечения вызовов четвертой категории в этих организациях работают 26 бригад. В 2025 году планируется закупить для учреждений здравоохранения еще 25 автомобилей.