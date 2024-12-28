Поликлиники и больницы получили неотложки

Неотложную помощь горожанам по вызовам первой, второй и третьей категорий срочности сейчас оказывают четыре филиала станции скорой медицинской помощи и 10 подстанций. В общей сложности работает 106 бригад, из которых 28 укомплектованы врачами и 78 – фельдшерами.

Вручая ключи от новых автомобилей, аким города Габит Сыздыкбеков отметил важность повышения качества скорой медицинской помощи, ведь с ростом населения увеличивается и число вызовов. По официальной статистике, население Шымкента составляет 1 244 415 человек. Только за счет высокой рождаемости его численность ежегодно увеличивается в среднем на 40 тыс. человек. Кроме демографичес­кого фактора, число жителей растет за счет внутренней миграции.