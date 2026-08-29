На все сто!

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Наши лыжероллеры стали лучшими на Кубке Азии

фото Куандыка Тулемисова

В Актобе впервые состоялся международный турнир по лыжероллерам FIS Roller Ski Asian Cup. Соревнования прошли на базе Областной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта. В Кубке Азии принимали участие спортсмены из Казахстана, Таиланда и Монголии. От Казахстана выс­тупили 120 лыжероллеров, 14 из них представляли Актюбинскую область.

По словам директора спортивной школы Ерболата Куандыкова, проведение Кубка Азии в Актобе стало возможным благодаря имеющейся спортивной инфраструктуре. Областная ДЮСШ работает с 2020 года. На ее территории оборудованы лыжные трассы различной протяженности, а для летних тренировок используется специализированная трасса длиной 2,5 км и шириной 6 м. Она имеет освещение, подъемы и спуски, позволяет проводить тренировки и соревнования в течение всего года.

Главные дистанции Кубка Азии завершились победой казахстанских спортсменов. В мужской гонке на 15 км победил Амиргали Муратбеков, вторым стал Дастан Калибеков, третье место занял Дидар Касенов. В женской гонке на 10 км золото завоевала Анна Мельник, серебро – Елизавета Толмачева, бронзовая медаль – у Дарьи Ковалевой.

Одновременно в Актобе проходил летний чемпионат Рес­публики Казахстан по лыжным гонкам среди молодежи. В нем приняли участие около 150 спортсменов из девяти областей страны, а также Астаны и Алматы. От Актюбинской области выступили 25 лыжников. Для региона этот чемпионат уже становится доброй спортивной традицией: второй год подряд Актобе принимает летний молодежный старт.

В этом году у хозяев соревнований есть и свои результаты: Арман Ержан стал победителем на дистанции 15 км среди юнио­ров, Мансур Жубатканов занял третье место, а Асылхан Бакытов завоевал бронзу в спринте на 1,4 км. Тренер спортшколы Салауат Кудайбергенов отмечает, что спортсмены показали достойный результат. Чемпионат стал для них серьезной проверкой, их выступление показало, что проделанная работа дает свои плоды.

#Актобе #Кубок Азии #FIS Roller Ski Asian Cup #лыжероллеры

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