На все сто! Турниры 29 августа 2026 г. 3:00 Лаура Казихан Наши лыжероллеры стали лучшими на Кубке Азии фото Куандыка Тулемисова В Актобе впервые состоялся международный турнир по лыжероллерам FIS Roller Ski Asian Cup. Соревнования прошли на базе Областной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта. В Кубке Азии принимали участие спортсмены из Казахстана, Таиланда и Монголии. От Казахстана выступили 120 лыжероллеров, 14 из них представляли Актюбинскую область. По словам директора спортивной школы Ерболата Куандыкова, проведение Кубка Азии в Актобе стало возможным благодаря имеющейся спортивной инфраструктуре. Областная ДЮСШ работает с 2020 года. На ее территории оборудованы лыжные трассы различной протяженности, а для летних тренировок используется специализированная трасса длиной 2,5 км и шириной 6 м. Она имеет освещение, подъемы и спуски, позволяет проводить тренировки и соревнования в течение всего года. Главные дистанции Кубка Азии завершились победой казахстанских спортсменов. В мужской гонке на 15 км победил Амиргали Муратбеков, вторым стал Дастан Калибеков, третье место занял Дидар Касенов. В женской гонке на 10 км золото завоевала Анна Мельник, серебро – Елизавета Толмачева, бронзовая медаль – у Дарьи Ковалевой. Одновременно в Актобе проходил летний чемпионат Республики Казахстан по лыжным гонкам среди молодежи. В нем приняли участие около 150 спортсменов из девяти областей страны, а также Астаны и Алматы. От Актюбинской области выступили 25 лыжников. Для региона этот чемпионат уже становится доброй спортивной традицией: второй год подряд Актобе принимает летний молодежный старт. В этом году у хозяев соревнований есть и свои результаты: Арман Ержан стал победителем на дистанции 15 км среди юниоров, Мансур Жубатканов занял третье место, а Асылхан Бакытов завоевал бронзу в спринте на 1,4 км. Тренер спортшколы Салауат Кудайбергенов отмечает, что спортсмены показали достойный результат. Чемпионат стал для них серьезной проверкой, их выступление показало, что проделанная работа дает свои плоды. #Актобе #Кубок Азии #FIS Roller Ski Asian Cup #лыжероллеры