Казводхоз: на стадии масштабной трансформации

– Ануар Ауезович, известно, что сфера водного хозяйства и ирригации Казахстана сейчас переживает почти повсеместное обновление. Какие программные документы положены в основу этого процесса, в чем состоят его приоритеты?

– Масштабы, направления и приоритеты отраслевой трансформации гидротехнической и ирригационной инфраструктуры определены утвержденными в 2024 году документами – Концепцией развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024–2030 годы и Комплексным планом развития водной отрасли на 2024–2028 годы. Последним документом предусматривается в общей сложности 160 мероприятий.

В числе основных проектов – строительство 42 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ, модернизация 14 с половиной тысяч километров каналов, обследование гидротехничес­ких сооружений, развитие технологий водосбережения, цифровизация, прог­нозирование паводков и засух, а также укрепление кадровой и научной базы отрасли.

Одним из важных направлений, я считаю, стал перевод в цифровой формат всей работы с фермерами – от подачи заявок и заключения договоров с РГП «Казводхоз» до выставления счетов, формирования актов и контроля платежей.

Это позволило повысить прозрачность расчетов и водоподачи. С начала года с помощью новой биллинговой системы с аграриями заключено уже более 26,8 тысячи договоров по подаче воды по каналам.

Также продолжается внедрение системы раннего прогнозирования водопотреб­ления. Начаты работы по оцифровке процессов заключения договоров с крупными потребителями – промышленными, коммунальными и иными субъектами водопользования. Данный шаг позволит улучшить планирование подачи воды, определить реальную потребность в ней и повысить транспарентность взаимо­действия между водохозяйственными организациями и потребителями.

– Наверное, успехи в этом направлении были бы невозможны без сот­рудничества с международными институтами развития, изучения и внедрения передового зарубежного опыта в сфере той же цифровизации?

– Совершенно верно. Совместно с Программой развития ООН наши специалисты ведут работу по адаптации немецкого программного комплекса TALSIM-NG к природно-климатическим условиям Казахстана. Данная система позволяет моделировать гидрологические процессы: накопление снега, снеготаяние, формирование речного стока, приток воды в водохранилища, а также возможные паводковые и маловодные сценарии. На сегодня модели охватывают восемь крупнейших речных бассейнов республики.

Также выстроена связь TALSIM-NG с системой Tasqyn, разработанной Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Информация, формируемая через TALSIM-NG, передается в систему Tasqyn и используется для предупреждения паводковых рисков, обмена данными и подготовки оперативных решений в паводковый период.

Кроме того, ведется работа в рамках поручения Главы государства по «перезагрузке» ключевых предприятий Казводхоза. Основная задача – сосредоточить предприятие на управлении водохозяйственной инфраструктурой, повысить его финансовую устойчивость и техническую готовность.

Также для повышения оперативности ремонтных и эксплуатационных работ обновляется технический парк предприя­тия. На сегодня приобретено 576 единиц техники, обновление автопарка РГП «Казводхоз» в прошлом году составило 27 процентов.

– Назовите, пожалуйста, проекты, которые уже принесли эффект с точки зрения уменьшения потерь поливной воды, обеспеченности аграриев в вегетативный период.

– Как я уже отметил, в рамках цифровой трансформации полностью оцифрованы процессы работы с фермерами. Сегодня подача заявок, заключение договоров, выставление счетов, формирование актов и контроль платежей осуществляются в электронном формате. Это, ко всему прочему, дало возможность значительно упростить взаимодействие между РГП и сельхозтоваропроизводителями.

Одновременно продолжается внедрение водосберегающих технологий. Благодаря принятым мерам динамика охвата ими увеличилась почти пятикратно – с 30–35 тысяч гектаров до 150 тысяч гектаров в год. По итогам минувшего 2025 года площадь применения водосберегающих технологий достигла 543,5 тысячи гектаров, что позволило ежегодно экономить в пределах 874 миллионов кубометров поливной воды. К 2030 году нынешнюю площадь водосберегающего орошения планируется увеличить до 1,3 миллиона гектаров, а объем экономии воды – до 2,2 миллиарда кубов. Для субсидирования внедрения водосберегающих систем в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено выделить более 228 миллиардов тенге, что в четыре раза превышает объем субсидирования за предыдущий трехлетний период, когда на данные цели было ассигновано 55,5 миллиарда тенге.

Отдельное внимание уделяется промышленности, на долю которой приходится около трети общего водопотребления. Новым Водным кодексом предусмотрен поэтапный переход предприятий на оборотное и повторное водоснабжение в течение семи лет. Это позволит довести долю повторного использования гидроресурсов до 28 процентов к 2030 году.

В нынешнем году планируется автоматизация 203 ирригационных каналов в Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях. Комплекс принимаемых мер направлен на снижение потерь воды, повышение прозрачности распределения водных ресурсов, улучшение контроля водоподачи и обеспечение устойчивой работы ирригационной инфраструктуры.

Во исполнение поручения Главы государства принята Дорожная карта по искоренению черного рынка воды. Документ включает такие меры, как аудит водных ресурсов, создание карт зон риска незаконного водозабора, ревизия финансовых средств, направленных на развитие водохозяйственной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий и антикоррупционные мероприятия.

– Модернизация водохозяйственной инфраструктуры является основным и наиболее капиталоемким направлением работы Казводхоза. Какие наиболее значимые для решения вопросов мелиорации в стране гидротехнические сооружения прошли через процесс обновления или были построены заново?

– В 2024–2025 годах завершена реконструкция пяти водохранилищ в Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Абайской областях и области Жетысу. Завершен первый этап масштабной очистки Астанинского водохранилища, а также реконструкция Кызылординского гидроузла.

Также за названный период завершены работы по реконструкции и модернизации полторы тысячи километров каналов и 22 проекта по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, охватывающие 321 населенный пункт, в которых проживает до миллиона человек.

Чтобы снизить дефицит воды в Нура-Сарысуском бассейне, год назад была начата масштабная реконструкция и модернизация канала имени Каныша Сатпаева. Данный объект имеет стратегическое значение для всего Центрального Казахстана, включая главный город страны.

Параллельно продолжается строительство новых и реконструкция действующих водохранилищ. В Туркестанской области идет создание водохранилищ Каракуыс и Байдибек-Ата. Их завершение планируется до конца нынешнего года, что позволит уже к будущей весне дополнительно аккумулировать в них до 69 миллионов кубометров воды.

В стадии конкурсных процедур находятся проекты по строительству пяти новых водохранилищ: в Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Осуществляются 96 проектов по реконструкции и автоматизации 103 каналов в пяти южных областях.

В целом работы ведутся на более чем 4,6 тысячи километрах каналов. Из этого объема до тысячи погонных километров планируется ввести в эксплуатацию уже в 2026 году, что откроет возможности для искусственного орошения около 200 тысяч гектаров.

Наряду с реконструкцией ускорились темпы механической очистки ирригацион­ных каналов. Если в 2023 году от ила было очищено 678 километров, то за последние два года средний ежегодный объем работ превысил полторы тысячи погонных километров. То есть темпы очистки каналов кратно увеличены по сравнению с предыдущими периодами.

И еще о сокращении водных потерь. До 2023 года доля каналов с бетонной облицовкой составляла 18 процентов, или 8 039 километров. Реализация намеченных проектов позволит к 2030 году довес­ти данный показатель до 50 процентов, или 14,5 тысячи километров. То есть в два раза снизить потери гид­роресурсов при их транспортировке, повысить надежность водообеспечения орошаемых земель.

До конца года также предусматривается строительство и реконструкция 12 объектов водоснабжения. В результате будет улучшено обеспечение качественной питьевой водой 142 сельских населенных пунктов с общей численностью населения в 540 тысяч человек.