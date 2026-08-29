Казводхоз: на стадии масштабной трансформации
Подготовил Рысбек Жантыкеев
Продолжается строительство новых и реконструкция действующих водохранилищ. Около 6,6 тыс. гидротехнических сооружений, 82 крупных водохранилища и свыше 4,1 тыс. каналов общей протяженностью более 22,8 тыс. км – такова материально-техническая база главного водохозяйственного предприятия страны. Как ключевой оператор водохозяйственной инфраструктуры республики Казводхоз не только отвечает за эффективную эксплуатацию основных ее объектов, но и проводит государственную политику в сфере рационального использования водных ресурсов. Подробнее об этой работе – в интервью генерального директора РГП «Казводхоз» Ануара УСКЕНБАЕВА.