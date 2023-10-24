Полку пограничников прибыло

В торжественной обстановке молодые воины поклялись быть преданными народу Казахстана, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, беспрекословно исполнять воинский устав и приказы командиров.

Со знаменательным событием новоиспеченных солдат поздравили родители, а также начальник областного департамента Пограничной службы КНБ, полковник Алибек Каюпов, ветеран-пограничник, полковник Александр Дубов. Участники церемонии пожелали сарбазам с достоинством нести высокое звание защитника Родины, дорожить боевой славой предков и образцово исполнять воинский долг. Офицеры выразили уверенность в том, что юноши, стоящие в праздничном парадном строю, ни при каких условиях и обстоятельствах не уронят высокой чести военнослужащего Пограничной службы.

Молодое пополнение будет служить на заставах и пунктах пропуска Алматинской области, которая граничит на востоке с Китаем и на юге с Кыргызстаном. Сейчас ребята проходят обучение в профессионально-техническом отделе пограничного управления по Карасайскому району. Здесь призывников в течение трех месяцев готовят на стрелков, связистов, кинологов. Затем психологически устойчивые солдаты, те, кто может выдержать тяжелую моральную нагрузку, приступят к несению боевой вахты на вверенных им участках.

Как рассказали командиры, в числе приоритетных задач пограничников – противодействие контрабанде и наркотрафику, которое требует от личного состава оперативности, мобильности и маневренности. Подразделения оснащены мобильной оптико-электронной системой наблюдения, с помощью которой задерживают нарушителей пограничного режима.

Один из новобранцев, выпускник строительного колледжа Павел Касья­ненко, мог легко поступить нынче в вуз, поскольку имеет красный диплом. Однако парень решил сперва отдать долг Родине, а уже потом, отслужив, продолжить образование.

К слову, служба в Вооруженных силах и пограничных войсках становится своего рода социальным лифтом для молодых казахстанцев: нынешним летом многие отличники боевой подготовки получили гранты на бесплатное обучение в гражданских и военных институтах.

Церемония принятия военной присяги завершилась демонстрацией приемов задержания нарушителей границы в исполнении бойцов оперативной группы спецназа.