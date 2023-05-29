Помощь консультацией

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Асет Сыздыков, Астана

Во всех крупных городах страны прошла республиканская акция «Народный юрист».

Как отмечают организаторы в лице представителей Агентства РК по противодействию коррупции, цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание казах­стан­цам юридической помощи. Любой гражданин мог прийти и задать вопросы представителям юридической общественности страны. Среди них – известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, судебные исполнители, руководители госорганов.

За два часа в Астане на приеме побывали сотни жителей и гостей столицы. Как сообщила главный консультант службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Меруерт­ Карбозова, граждане в основном интересовались вопросами наследства, трудоустройства, трудовых споров и тонкостями банковской сферы.

– Мы организуем встречу в общедоступных местах: ЦОНах, торговых центрах, вузах, библиотеках, – отметила Меруерт Карбозова.

Граждане, у которых есть вопросы, но не смогли посетить акцию, без консультации не останутся. Организатор провел сбор всех поступивших вопросов через платформу «Закон.kz». По ним онлайн будут даны ответы и разъяснения.

Как отметила Меруерт Карбозова, акция «Народный юрист» проводится с 2016 года и полюбилась многим казахстанцам. За это время в ней приняли участие 7 тыс. экспертов и представителей госорганов. Консультации получили более 150 тыс. обратившихся за правовой помощью граждан.

В планах ведомства провести такую же масштабную встречу с населением в сентябре нынешнего года.

#Астана #ЦОН #акция #РК #«Народный юрист» #консультация юриста #«Закон.kz»

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