Британский посол открыла мурал в Щучинске

Культура и общество
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Адема Ергали

Четыре британских художника: Натали Бейс, Шарлотт Тровер, Керри-Энн Кендалл и Ханной Дэвис из творческой студии NoCollective создали мурал-арт в международной резиденции ECG Horizons Burabay, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу OEBF.

Фото: пресс-служба OEBF

Резиденция расположена в курортной зоне Бурабай в Щучинске. Этот проект стал первым в своем роде в Казахстане и привлек внимание посла Великобритании госпожи Кэти Лич, которая с радостью открыла этот уникальный арт-объект. 

"Рисунок представляет собой, разлившийся чай с молоком, и пару чашек на звёздном небе. Задумка художников: показать силу творчества и как многие простые вещи объединяют всех нас. Чай с молоком является традиционным напитком в Великобритании, Казахстане и многих других странах. Он является символом гостеприимства и общения, и его употребление может стать прекрасным способом познакомиться с культурой других народов. На чашках нарисованы узоры разных стран: Казахстана, Беларуси и других. 

Мурал был создан в рамках прошедшего с большим успехом международного фестиваля “Open Eurasian Literature Festival & Book Forum”, став ярким символом культурного обмена между странами и украсил курортную зону Боровое", - говорится в сообщении.

Так, в рамках своего визита посол Великобритании также познакомилась с туристическим потенциалом Бурабайского района. Госпожа Кэти Лич посетила знаменитую сыроварню Руслана Соколова, где увидела процесс создания настоящего казахстанского сыра, получившего признание на многих международных выставках.

Кроме того, посол вместе с участниками Третьего международного туристского форума Discovery Travel Forum провела встречу в на площадке мероприятия -  в отеле «Дом у Озера». Во время визита госпожа посол дала интервью Уорену Виллсу ведущему радиопередачу London Beat, где поделилась своими хорошими впечатлениями о Бурабайском крае.

Стоит отметить, что госпожа посол Кэти Лич выразила благодарность организатором, в лице Марата Ахмеджанова, за проведение такого мероприятия: “Подобные встречи способствуют развитию культурного обмена и укреплению международных связей”.

"Посещение посла Великобритании в Республике Казахстан госпожи Кэти Лич  курортной зоны Бурабай не только символизирует крепкие связи между Великобританией и Казахстаном, но и подчеркивает важность культуры и искусства, способствующих объединению стран", - отмечают в пресс-службе OEBF.

 

#Великобритания #посол #Щучинск #мурал

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