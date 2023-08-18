Пожар на шахте

В четверг утром, 17 августа, на шахте «Казахстанская», которая принадлежит АО «АрселорМиттал Темиртау», начался пожар. В выработке угольного уклона Д-6, расположенной на глубине около 700 м, загорелась конвейерная лента. По ней добытое полезное ископаемое доставляется на поверхность.

Во время ЧП под землей работали 227 человек. Их через фланговый ствол стали выводить на поверхность. Для ликвидации аварии на «Казахстанскую» прибыли более 40 горноспасателей и сотрудников департамента по ЧС Карагандинской области. Они занимались эвакуацией, поиском людей и тушением пожара. Одновременно с этим, как сообщили в компании «АрселорМиттал Темиртау», проводилось проветривание шахты.

Из шахты эвакуировали 222 человека, 13 из которых обратились к медикам с жалобами на головную боль и кашель. Восьмерых горняков госпитализировали в многопрофильную больницу им. Х. Макажанова. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

О судьбе пятерых шахтеров ничего не было известно в течение продолжительного времени. Вечером горноспасатели обнаружили тело одного горняка. Поиски еще четверых работников «Казахстанской» продолжаются. Они затрудняются сильным задымлением в шахте.

Причины пожара пока не установлены. Их будут выяснять в ходе экспертизы.