Правильная философия

К Дню семьи в Усть-Каменогорске провели праздничную церемонию награждения. Лучшей в этом году стала семья Изгуттиновых, глава которой – металлург. Конкурсную комиссию супруги покорили своей философией. Как рассказал Бауыржан Сансызбаевич, его родные из поколения в поколение придерживались такого принципа: воспитывай прежде всего себя и служи для своих детей лучшим примером.

Двое старших детей Бауыржана и Раушан учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы, младшие также радуют тягой к знаниям, желанием учиться. У папы и мамы на первом месте семейные ценности. По словам Раушан, учительницы казахского языка и литературы, они чуть ли не с колыбели старались растить своих детей в уважении к традициям казахского народа.

– Обычаи и культура своего народа, знание родного языка – это та среда, которой мы окружаем своих детей, – рассказала жительница Усть-Каменогорска. – Национальная культура помогает также развивать в детях нравственность, лучшие душевные качества, понимать и любить творчество.

Старшая дочь играет на фортепьяно и гитаре, всегда участвует в школьных концертах. Ее брат владеет домброй, очень любит этот инструмент. Двое младших занимаются рисованием и танцами. Папа и мама тоже прекрасно играют на национальных инструментах. И на праздники семья по традиции устраивает домашние концерты всем на удивление.

Несмотря на то, что оба родителя – занятые люди, работают с полной отдачей, у них всегда находится время на каждого из детей. «Дети это святое, – убежден Бауыржан Изгуттинов. – Всегда есть возможность выделить свободную минуту, чтобы поговорить с сыном, дочкой, узнать, как у них дела».