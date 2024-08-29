Предприниматели Прииртышья помогут накрыть стол, украсить дом и стильно одеться

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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Традиционная выставка товаро­производителей Павлодарской области «Одно село – один продукт» прошла во Дворце культуры им. Естая и была посвящена 29-летию Конституции Респуб­лики Казахстан.

Основная цель этого проекта – развитие потенциала местных жителей и произ­водителей, которые выпускают товары из местного же сырья. В нынешнем году 24 участника выставки представили пищевую продукцию, предметы декоративно-прикладного искусства и не только.

– Мы оцениваем их в первую очередь на предмет уникальности и казахстанского содержания. В дальнейшем планируем открывать магазины с такой продукцией, первый из них появится в Астане. Конечно же, нам нужны те товары из отечественного сырья, которые будут интересны казахстанцам и туристам, – отметила директор департамента по вопросам занятости и развитию малого и женского предпринимательства НПП «Атамекен» Айдана Тогизбаева.

Как всегда у гостей особым спросом пользуются фермерские продукты. Привлек внимание посетителей выставки прилавок Ернура Солтанова: его ИП «Бас­тау» – это небольшая перепелиная ферма. Пока большая часть продаж – это тушки перепелов и яйца, но в планах заняться производством маринованных перепелиных яиц, тушенки из мяса этой птицы, майонеза. Первые партии как раз и были представлены на выставке.

Семья Бактияровых из Успенского района привезла свой мед – майскую акацию у пасечников с хорошей репутацией разобрали давно, а сейчас время гречихи и подсолнечника. Привезли они и мед в сотах, прополис и пчелиный воск. Были на выставке и кумыс с медом из села Каратогай района Аккулы, продукция из гусиного мяса торговой марки «Гусь Кузьминский» из села Галкино, немало сыров и другой молочной продукции.

Предприниматель Ернур Сагынтай представил на выставке изделия из карагача и эпоксидной смолы – разделочные доски, разносы для продуктов, журнальные столики, декоративные статуэтки, посвященные казахстанским спортсменам, выступавшим на Олимпийских играх в Париже. Мурат Каймульдинов пять лет занимается кожей – изготавливает на заказ картхолдеры, портмоне, сумки, ножны, ремни. Балжан Даулетбекова пишет рассказы для детей на казахском языке, которые она оформила в небольшие красочные книги – в них автор максимально просто объяс­няет малышам, где работают их родители, что такое завод, или рассказывает о богатствах родного края.

Разнообразно были представлены и традиционные казахские ремесла. Гульнара Алинова изготавливает изделия из войлока в современной стилистике – сумки, головные уборы, блокноты. Вместе с ней в выставке участвует ее воспитанница Гулимжан
Шарипханова из села Долгое Кенжекольского сельского округа, которая даже окончила магистратуру в Уфе по войлоковалянию. Картины девушки попали в международный каталог, который хранится в библиотеке Вашингтона.

А вот войлочные ковры представила известный павлодарский ювелир Виктория Султанова, впрочем, и ее уникальным украшениям из кожи и натуральных камней тоже нашлось место на выставке.

После областного тура комиссия определит десять потенциальных участников следующего этапа. Далее Национальная палата предпринимателей «Атамекен» будет их обучать, они попадут под опеку бренд-комитета, который в первой половине сентября определит трех финалистов для республиканского этапа. Там они представят Павлодарскую область и смогут претендовать на грант от управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития в размере 5 млн тенге.

Как подчеркнул директор павлодарской региональной палаты Ерканат Абенов, финалистам выставки «Одно село – один продукт» Национальная палата предпринимателей «Атамекен» будет оказывать поддержку еще и в формате маркетингового сопровождения на протяжении года. Они также смогут участвовать в выставках республиканского значения и представлять себя и страну в ближнем зарубежье, тем самым помогая продвигать казахстанскую продукцию.

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