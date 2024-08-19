Премьер-министр посетил завод по производству автомобильных аккумуляторов

В рамках рабочей поездки в область Жетісу премьер-министр Олжас Бектенов посетил завод «Кайнар АКБ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

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В ходе рабочей поездки Олжас Бектенов также посетил крупнейшее промышленное предприятие региона – завод «Кайнар АКБ» по производству автомобильных аккумуляторов. Завод играет важную роль в экономике города Талдыкорган, обеспечивая 33,6% его промышленного производства. Производственная мощность - 3,6 млн. штук в год, численность работающих - 1 212 человек.

Премьер-Министру доложили о реализации на предприятии проекта по экологически безопасной утилизации бывших в эксплуатации аккумуляторов и внедрении технологий переработки батарей с разделением на фракции – металлизированный свинец, пасту, полипропилен, что позволяет снижать влияние свинецсодержащих соединений на окружающую среду.

Олжас Бектенов отметил важность работы и поддержки отечественных товаропроизводителей для экономики региона и страны. Правительство принимает системные меры поддержки казахстанских компаний, в том числе по устранению барьеров для сбыта готовой продукции внутри страны и на мировых рынках. В свою очередь, сами компании должны планомерно демонстрировать улучшение качества продукции и совершенствование технологических процессов.

Ранее, Бектенов проверил развитие сельхозотрасли и промышленного потенциала области Жетісу.

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В целом, в регионе работают 554 промышленных предприятия, на которых занято свыше 29,1 тыс. человек. Доля обрабатывающего сектора составляет 75,8%. Всего в период 2022-2023 гг. введено в эксплуатацию 43 отраслевых объекта общей стоимостью 62,4 млрд тенге. В текущем году планируется запуск еще 16 проектов, среди которых Baskan Power по строительству ГЭС в Сарканском районе, Asma Industrial по производству аккумуляторных батарей в Талдыкоргане и др.