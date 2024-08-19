Бектенов проверил развитие сельхозотрасли и промышленного потенциала области Жетісу

В рамках рабочей поездки в область Жетісу премьер-министр Олжас Бектенов посетил ряд предприятий региона и проверил реализацию поручений главы государства по развитию обрабатывающей промышленности и увеличению объемов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

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В Талдыкоргане премьер-министр посетил молочное предприятие «JLC Сут», которое продемонстрировало достижения в переработке сельскохозяйственной продукции. Молочный завод – одно из ключевых предприятий региона, занимающихся переработкой сельхозпродукции.

Начальник цеха ТОО «JLC Сут» Амина Арынбекова доложила, что производственная мощность предприятия достигает 25 тыс. тонн в год. По итогам полугодия произведено продукции на 5,4 млрд тенге. В сутки перерабатывается от 80 до 90 тонн молока. Налажен выпуск 62 наименований. На предприятии работает 240 человек.



Здесь же главе правительства в целом доложили о планах развития АПК на 2024-2026 годы. В данный период планируется реализация 31 инвестиционного проекта общей стоимостью 33,2 млрд тенге, из которых 13 проектов будут запущены уже в текущем году. Ожидается увеличение объема пищевой продукции на 3,6%, до 90 млрд тенге, а также достижение показателей по производству мяса (110,9 тыс. тонн), молока (225,3 тыс. тонн) и сахара (96 тыс. тонн).



Премьер-министр акцентировал внимание министерства сельского хозяйства и акимата области на ряде задач в АПК. Область Жетісу в сельском хозяйстве специализируется на производстве сахарной свеклы (доля в РК – 42%), кукурузы (18%) и сои (72%). Согласно Комплексному плану по развитию отрасли на 2022-2026 годы площадь сахарной свеклы необходимо довести до 15 тыс. га к 2026 году. Акимату поручено предпринять меры по обеспечению семенного фонда и достаточного объема минеральных удобрений.

В области орошаемого земледелия поручено в срок завершить ремонтно-восстановительные работы ирригационных сетей и к 2026 году улучшить водоподачу на 30,5 тыс. га, а также вовлечь в использование 5,3 тыс. га новых орошаемых земель.

В сфере животноводства наблюдается устойчивая тенденция роста. С начало текущего года численность поголовья увеличилась на 26,3%. В рамках развития животноводства в текущем году ведется расширение 3 молочно-товарных ферм на 1140 голов, создание 1 молочно-товарной фермы на 1200 голов и запланирован ввод 1 откормочной площадки на 200 голов.

«Область Жетісу является аграрным регионом. Правительством оказывается необходимая поддержка АПК региона. Только в текущем году выделено 34,9 млрд тенге, в том числе 23,2 млрд тенге субсидий. В целом в рамках программ «Крупные проекты» и «Ауыл Аманаты» в область выделено 9,8 млрд тенге. Необходимо обеспечить реализацию данных программ и открытие новых предприятий по производству животноводческой продукции и ее переработки», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил необходимость увеличения объемов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности страны.