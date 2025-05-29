– Для нас большая честь принимать Вас с визитом в Казахстане. Уверен, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса нашим двусторонним отношениям. Италия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана в Европе, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что в Астане состоялся бизнес-форум с участием многочисленных итальянских предпринимателей. Казахстан высоко ценит ее содействие в развитии деловых связей между нашими странами.

Джорджа Мелони отметила, что очень рада впервые посетить нашу страну.

– Как Вы сказали, между нашими странами сложились очень хорошие отношения, но всегда есть возможность добиться большего. Мы рассматриваем Казахстан в качестве очень важного партнера Италии и всей Европы. Кроме того, в настоящее время центральноазиатский регион приобрел стратегическое значение. Благодарю Вас за организацию первого саммита «Италия – Центральная Азия» на уровне глав государств. Думаю, что этот саммит может стать историческим в наших отношениях с регионом. В это непростое время нам очень важно укреплять сотрудничество на всех уровнях, – сказала она.