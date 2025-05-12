Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян осмотрели выставку «Этноаул», посвященную многовековому культурному наследию казахского народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Гости ознакомились с различными тематическими зонами, где были представлены традиционная одежда, ремесла, обряды, музыкальные инструменты и народные игры.

Особое внимание было уделено охотничьему искусству и живописи, которые отражают глубокие исторические корни и духовные ценности казахского народа.