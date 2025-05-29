Президент Казахстана убежден, что в нынешних условиях геополитической нестабильности ООН должна оставаться универсальной и безальтернативной организацией в деле обеспечения мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Глава государства встретился с заместителем Генерального секретаря ООН – специальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам цифровых и передовых технологий Амандипом Сингхом Гиллом, заместителем Генерального секретаря ООН – заместителем Администратора Программы развития ООН Хаолян Шу, специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану и главой Миссии ООН по содействию Афганистану Розой Отунбаевой, помощником Генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Паульером.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что участие столь представительной делегации ООН в Международном форуме Астана служит свидетельством общей приверженности многостороннему и конструктивному диалогу.

Президент Казахстана убежден, что в нынешних условиях геополитической нестабильности ООН должна оставаться универсальной и безальтернативной организацией в деле обеспечения мира, безопасности и развития.