Президент принял участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Европейского Совета Шарль Мишель приняли участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Высокие гости ознакомились с выставкой «Ықылым мұрасы», где была представлена ​​коллекция Национального исторического музея Кыргызстана.

Затем они посмотрели концерт мастеров искусств Кыргызстана, в программу которого вошли отрывки из знаменитого эпоса «Манас» и из произведений Чингиза Айтматова. Также прозвучали санаты (дидактические стихи) народного поэта Токтогула Сатылганова.

Кроме того, кыргызские артисты представили театрализованную композицию о казахской-кыргызской дружбе, перевоплотившись в образы Шокана Уалиханова, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а также исполнили музыкальные произведения, пользующиеся широкой популярностью в Казахстане и Кыргызстане.