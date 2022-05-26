Президент Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Садыра Жапарова с официальным визитом прибыл в Кыргызстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

«В международном аэропорту Бишкека «Манас-2» Президента Казахстана встретили Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны», – сообщила пресс-служба Главы государства.