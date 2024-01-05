Более 20 человек пострадали при столкновении поездов метро в Нью-Йорке

В пожарной службе заявили о 24 пострадавших при столкновении поездов в Нью-Йорке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото иллюстративное: kazpravda.kz

По меньшей мере 24 человека пострадали в четверг в результате столкновения поездов, которое произошло днем в центре Нью-Йорка, сообщил на пресс-конференции журналистам заместитель помощника главы пожарной службы города Иэн Свордс.

"В общей сложности пострадали 24 человека", - заявил Свордс.

Он добавил, что серьезных травм зафиксировано не было.

Как стало известно, на Манхэттене пустой состав метро столкнулся с поездом, в котором находились пассажиры. Впоследствии губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что при аварии поезд сошел с рельсов. На месте ведутся спасательные работы.