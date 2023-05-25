Пример мужества и чести

Мероприятие посвящено 99-летию первого министра обороны Республики Казах­стан генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Участие в нем приняли депутат Сената Парламента Серик Акылбай, военнослужащие воинских час­тей Павлодарского гарнизона, ветераны Вооруженных сил РК, руководство Павлодарской области, известные представители общественности.

Как отметил начальник управления воспитательной, идеологической и военно-патриотической работы – заместитель начальника департамента по делам обороны Павлодарской области подполковник Алмасбек Бухарбаев, генерал армии Сагадат Нурмагамбетов является примером честного и добросовестного исполнения воинского долга для подрастающего поколения и военнослужащих.

– Память о нем навсегда останется в сердце каждого воина, и его подвиг перед Отчизной будет передаваться из поколения в поколение. В следующем году страна отметит 100-летие Героя, – сказал он.

Ранее в адрес департамента по делам обороны Павлодарской области обратился Международный общественно-благотворительный фонд имени генерала армии Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова с предложением установить бюст с мемориальной доской в память о нем на территории фонда. И департамент сразу откликнулся на эту просьбу.

Завершилось мероприятие исполнением песни «Сағадат» и прохождением торжественным маршем военнослужащих Павлодарского гарнизона.