Общество

Принятые законодательные меры в сфере противодействия бытовому насилию не принесли ожидаемого эффекта

Алла Серикбаева

Кто в доме хозяин?

Принятые законодательные меры в сфере противодействия бытовому насилию не принесли ожидаемого эффекта. Об этом вчера говорили участники тематического форума в Астане.

Если раньше придерживались принципа, что лучше «не выносить сор из избы», то сегодня проблему семейно-бытового насилия не замалчивают. В обсуждении темы на форуме «О проблемах профилактики бытового насилия» участие принимали министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, глава МВД Марат ­Ахметжанов, представители Генеральной прокуратуры, ОБСЕ и гражданского сектора.

– Надо признать, что проблема в сфере семейно-бытовых отношений есть, и ее надо решать, – сказал, открывая форум, министр внутренних дел.

Он констатировал, что «принятые законодательные меры не принесли того эффекта, который мы ожидали». При этом ведомство еще раз обозначило позицию, что никогда не было против ужесточения ответственности за такие правонарушения.

Согласно официальной статис­тике, в текущем году в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии. Большинство из них приходится на Шымкент, Астану, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области. В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как по приезде на место потерпевшие отказывались от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, стражи порядка не могут привлечь правонарушителей к ответственности.

По поручению Главы государства выработаны меры по усилению борьбы с бытовым насилием. В частности, предусмотрен переход с заявительного на выявительный характер регистрации, что позволит полиции начинать административное производство без заявления потерпевших. Окончательная правовая оценка будет дана судом.

Также будут ужесточены требования к процедуре примирения сторон. «Дебошир» сможет примириться в суде только при первом случае совершения насилия, а при повторном данное право будет исключено. Предлагается увеличить срок админис­тративного ареста по повторным правонарушениям с 20 до 25 суток. Кроме того, Министерство внутренних дел предлагает заменить предупреждение на общественные работы.

В настоящее время Министерством юстиции прорабатывается вопрос законодательной регламентации общественных работ. Но, как уверены в МВД, одним лишь «кнутом» ситуацию не исправить. Назрела необходимость изменения акцентов с репрессивной направленности на реабилитационную и психо-коррекционную. Работать надо не только с жертвами насилия, но и с правонарушителями.

Сегодня помощь в социальной реабилитации жертв оказывают 57 кризисных центров. Однако их количества недостаточно. К примеру, в Шымкенте в полицию поступило более 11 тыс. сообщений о фактах бытового насилия. Однако там действует всего один кризисный центр. А в области Абай и Кызылординской облас­ти они вообще отсутствуют. В этой связи местным исполнительным органам необходимо рассмотреть вопрос организации работы таких центров в регионах, а также увеличить госсоцзаказ на эти цели.

Заместитель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов констатировал, что Казахстан принял на себя ряд международных обязательств, и ОБСЕ готова оказывать свою поддержку нашей стране в их реализации.

Министерство внутренних дел тесно сотрудничает с неправительственными организациями. Их представители, выступая на форуме, отметили, что необходимо восстановить институт общественного порицания.

Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Корень зла в данном случае носит социальный характер – безработица, алкоголизм, падение морально-нравственных устоев и ослабление института семьи. Поэтому требуется консолидация усилий всех заинтересованных государственных органов, неправительственного сектора, общественности.

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