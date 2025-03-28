Привести ОСМС к балансу

В Казахстане планируют поднять в пять раз порог дохода для уплаты взносов ОСМС, а также ввести единую систему оплаты медпомощи, что, как считают в Минздраве, позволит довести контроль за медуслугами до 100%.

В ходе презентации поправок вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева отметила, что с момента внедрения системы обязательного социального медицинского страхования прошло уже пять лет, но, несмотря на это, качество и доступность медицинской помощи значительно не улучшаются. Она также подчеркнула, что Глава государства поручил в срочном порядке организовать работу над данным законопроектом и принять его до конца сессии.

– По накопленным проблемам страховой системы пос­тупает большое количество обращений граждан, особенно от тех, кто платит страховые взносы, но не получает качественной медицинской помощи в полном объеме. Депутаты регулярно поднимают этот вопрос, в Мажилисе был проведен правительственный час, посвященный данной теме. В финансовой модели страховой системы наблюдается дисбаланс, медицинские организации постоянно испытывают трудности со своевременным финансированием. Это в свою очередь отражается и на больных, – сказала Дания Еспаева.

Презентуя в Мажилисе поп­равки по вопросам ОСМС, министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что единую систему оплаты медицинской помощи масш­табируют до 1 июня на все регионы Казахстана. Система уже апробируется в организациях Акмолинской области, а до 1 апреля будут подключены Костанайская, Актюбинская и Карагандинская области. Она отметила, что система создана для обеспечения финансовой прозрачности, итогового конт­роля и объективности данных во всех организациях здравоохранения.

А пока, констатирует мажилисмен Бакытжан Базарбек, приписки и завышение стоимос­ти медуслуг – примета сегодняшней системы здравоохранения. Депутат возмущен, что, несмот­ря на очевидные факты, медучреждения не несут уголовной ответственности за явные коррупционные схемы в своей деятельности. По его мнению, это стало возможным с принятием Минздравом в 2020 году приказа, который позволяет медицинским организациям избегать уголовного наказания за приписки и завышение стоимости предос­тавленных услуг.

– Приписки, завышение стоимости медуслуг и иные коррупционные факты должны быть основанием для привлечения к уголовной ответственности. Но они на уровне приказа министра здравоохранения от 24 декабря 2020 года приравнены не к хищениям, а к дефектам. Приведу пример. Открываем классификатор дефектов. «Неподтвержденный случай оказания медицинской услуги», то есть фактически медицинские услуги не оказаны, но за это медицинская организация получила деньги, однако в классификаторе указано, что, в случае если все-таки дефект был выявлен, материал не направляется в правоохранительные органы, а всего лишь уменьшается сумма. И материалы в правоохранительные органы вы направляете, только если сумма превышает 200 МРП, – привел факты депутат.

Подобный подход применяется и в случае такого дефекта, как «Необоснованное завышение объема оказанной медицинской помощи». К слову, по заключению Высшей аудиторской палаты, большинство случаев зафиксировано именно по этому коду дефекта.

– Медорганизациям, по сути, дается возможность похищать бюджетные средства, договор с ними расторгается только в случае повторных выявлений нарушений. Другими словами, согласно этому приказу, преступление является не преступлением, а дефектом, и фактически на основе этого приказа очень многие медицинские организации, в том числе и частные, выводят огромные бюджетные средства и не несут никакой уголовной ответственности, – возмутился депутат.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова проблему признала и заверила, что в ведомстве усилят наказание за подобные нарушения, замечания депутата учтут и внесут поправки в данный приказ.

Вторая важная новелла, которая призвана обеспечить финансовую устойчивость всей системы, – это повышение верхнего предела базы исчисления отчис­лений работодателей и взносов работников без повышения номинальных ставок.

– С 1 января 2026 года предлагается увеличить верхний предел базы дохода для исчисления взносов в систему ОСМС с 10 до 50 МЗП, – сказала глава Минздрава.

Таким образом, предлагается отмена льготы по уплате взносов и отчислений высокооплачиваемых работников в систему ОСМС, также восстановление социальной справедливости, когда граждане независимо от уровня дохода оплачивают одинаковую долю взносов в ОСМС.

– Эти изменения коснутся около девяти процентов от всех наемных работников, или около 508 тысяч человек и их работодателей, потому что сейчас лица с высокими доходами платят пропорционально меньше, – пояснила Акмарал Альназарова.

На втором этапе предлагается постепенное повышение размеров ставок взносов государства на ОСМС начиная с 2027 года.

– Таким образом, мы начинаем частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции закона РК об ОСМС в 2015 году, – тогда ставки взносов государства были утверждены на уровне семи процентов против двух процентов сейчас. Это позволит не увеличивать размер взносов для работников и работодателей и обеспечить бесперебойность системы оказания медицинской помощи в долгосрочной перспективе, – сказала Акмарал Альназарова.