Проблемы Атырау на контроле

На встрече с главой МНЭ депутаты маслихатов довели до министра самые актуальные проблемы региона.

– Атырауская область на сегодня имеет самые плохие дороги, самую слабую медицину, самые низкие показатели по образованию, а также население, страдающее различными заболеваниями, и в части ухудшающейся экологии мы тоже антилидеры, – сказал депутат областного маслихата Арман Хайруллин. – Рост по заболеваемости онкологией населения за последние пять лет вырос в четыре раза, а количество детей-инвалидов с рождения – в пять раз. Так, на территории области находится 150 предприятий первой категории экологической опасности, добывающие нефть и попутный газ и выбрасывающие в атмосферу вредные вещества. Между тем регион – лидер по отчислениям как в республиканский бюджет, так и в Национальный фонд. И при этом в области отсутствуют дороги первой категории.

Далее депутат особо остановился на экологических проблемах – на высоком уровне солончаковых грунтовых вод, не дающих нормально расти деревьям, а атыраусцам – строить индивидуальные дома, на том, что 30 тыс. кубомет­ров городских неочищенных стоков попадают в русло Урала. Упомянул и о проблеме городской канализации, в том числе о 84 крайне устаревших канализационно-насосных станциях, на модернизацию которых требуется 23 млрд тенге. Еще 12 млрд срочно требуются на реконструкцию 39 км канализационных сетей. А в сфере водоснабжения необходимо 15 млрд тенге на строительство фильтровальной станции № 6 для городских водоочистных сооружений. Порядка 20 млрд тенге необходимо на рекультивацию старого мусорного полигона.

Арман Хайруллин также высказался за то, чтобы экологические штрафы, налагаемые на природопользователей, как и суммы за эмиссию в окружающую среду, оставались в местном бюджете. Прежде, в советское время, до 1992 года и в период с 1998 по 2001 год суммы экологических штрафов оставлялись в специальном внебюджетном фонде при акиме области и направлялись для реализации экологических мероприя­тий. А потом эти штрафы забрали в республиканскую казну...

Также спикер призвал, чтобы Правительство либо прекратило практику изъятий из местного бюджета, либо минимально снизило их объемы. Он считает, что выдача республиканских трансфертов, когда область свои же деньги выпрашивает обратно для своих нужд и развития, просто унизительна.

Например, самые большие суммы изъятий из областного бюджета в республиканский за последние годы были в 2022-м, когда изъяли 283,9 млрд тенге (это 60,2% утвержденных доходов местного бюджета), в 2023-м эту сумму снизили до 155 млрд тенге (27,4%). В 2024-м объем изъятия запланирован в сумме 168,7 млрд тенге (27,5%), еще через год намечается изъять 178,1 млрд тенге (26,8% доходов местного бюджета).

В ответ Алибек Куантыров пояснил, что с 2020 года часть платежей от КПН перераспределена в местные бюджеты, и от этого их доходная часть в среднем выросла на 30%. В рамках обсуждения новой редакции Налогового кодекса прорабатываются вопросы о том, какие виды дополнительных налогов и платежей оставлять в местных бюджетах. Что же касается бюджетных изъятий, то рассматривается вопрос об их объе­мах на предстоящие три года.

Подобные вопросы и предложения для министра не новы, так как и в Правительство, и к ним, в министерство, они поступают и от депутатов Мажилиса, и от сенаторов. В депутатских зап­росах они ходатайствуют о снижении объемов нагрузок на областной бюджет и увеличении коэффициента поступлений в него. Алибек Куантыров обещал рассмотреть эти вопросы и обсудить их уже на правительственном уровне.

Депутат городского маслихата Каршыга Джаумбаев говорил о необходимости возвращения прежнего районного коэффициента для Прикаспийского региона. В советский период на вполне научно обоснованной основе эти доплаты к зарплате выплачивались до 40% в городе и 110% – в Эмбинском, ныне Жылыойском районе. Считалось, что жители тогда еще Гурьевской области подвергаются негативному воздействию природно-климатического и техногенного характера. Также депутат просил решить вопрос с квотой по привлечению в регион кандасов, желающих в него переехать.

Председатель Атырауского областного общественного совета Максим Избасов поднял вопрос о необходимос­ти увеличения средств на геологоразведку месторождений, так как старые месторождения углеводородов истощаются. Он говорил о необходимости увеличения объемов финансирования спонсорских средств ТШО с 25 до 50 млн долларов. Так, ежегодно в Атырауской области согласно добровольной программе развития социальной инфраструктуры «Игілік», выделяется 25 млн долларов на строительство школ, больниц и иных социальных объектов.

Также депутаты подняли проблемы поддержки субъектов малого бизнеса. В частности, говорилось о необходимости прокладки за счет средств местного бюджета инженерных коммуникаций при строительстве мини-цехов, небольших заводов. По всем этим вопросам министр нацэкономики обещал разобраться и принять меры в рамках своей компетенции.

Находясь в Атырауской области, глава МНЭ РК провел встречу с местными предпринимателями.

По их словам, одним из проблемных вопросов на сегодня является финансирование проектов по подведению инфраструктуры. Согласно условиям Национального проекта по развитию предпринимательства, объем инвестиций в проект не может быть меньше 200 млн тенге. Для многих субъектов МСБ данная господдержка недоступна. Предприниматели предложили создать механизм финансирования подведения инфраструктуры из местного бюджета для проектов МСБ стоимостью до 50 млн тенге. Также было предложено рассмотреть внесение порядка возмещения расходов проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования из местного бюджета в рамках нацпроекта.

Алибек Куантыров отметил, что возмещение расходов на ТЭО и ПСД требует обсуждения.

– Какие-то предложения мы можем поддержать. Но не все, потому что это ляжет нагрузкой на бюджет. Определенная часть расходов в виде прямых рисков и работ должна нестись бизнесом. Мы должны переходить на конкурентную экономику. Вопрос предоставления спецмеханизмов из местного бюджета для микробизнеса мы рассмотрим, – сказал глава МНЭ.

На встрече предприниматели посетовали на то, что банки второго уровня оценивают залоговую стоимость в сельской местности ниже рыночной стоимости. Кроме того, проекты рассматриваются медленно. Это приводит к ослаблению деловой активности в селах. В качестве решения проблемы бизнесмены предлагают дополнительно включить в Нацпроект по развитию предпринимательства раздел кредитования предпринимателей на селе с определением важных критериев.

– Действительно, БВУ занижают стои­мость залогового имущества от 30 до 50% в сравнении с реальной стоимостью. Вопросом занимается уполномоченный орган, – отметил министр.

По дополнительному кредитованию и субсидированию в рамках ДКБ 2020–2025 и других программах для сел и малых городов ставка кредитования на 1 п. п. ниже. В 2023-м предусмотрено 260 млрд тенге, что на 100 млрд тенге больше, чем в прошлом году. В селах нужно создавать рабочие места. В рамках проекта «Ауыл аманаты» и программы «Ауыл – Ел бесігі» нужно развивать села.

В завершение Алибек Куантыров отметил, что все затронутые вопросы будут отработаны с местными властями и профильными госорганами.