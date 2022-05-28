Пять человек насмерть отравились Павлодарской области

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили о ЧП со смертельным отравлением жителей Иртышского района, сообщает Kazpravda.kz.

"27 мая в 22:17 в селе Иртышск в доме обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07:15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 16:00 здесь умер еще один мужчина, 1969 года рождения. В этот же день в 07:24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения. Все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. По всем фактам назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – проинформировали в ДП.

Полиция установила, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя Иртышска в одной емкости. Емкость изъята, назначена экспертиза остатков жидкости. По результатам исследования будет установлена причина смерти.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Иртышского района. Проводится проверка, добавили в пресс-службе.