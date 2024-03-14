Пыльная буря ожидается на западе Казахстана 14 марта

Погода
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

«Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на 14 марта, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.

На севере, востоке, в центре пройдет снег, на юге, юго-востоке пройдут осадки в виде дождя и снега. Ожидаются сильные осадки в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей, на юге, в горных районах Алматинской области.

Лишь на западе РК под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветера, на севере, востоке, в центре низовая метель, на юге, в центре - гололед.

Днем на юге, западе, востоке Мангыстауской области прогнозируется пыльная буря.

#казахстан #погода #14 марта

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