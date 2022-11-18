Равняясь на мировые стандарты

Казхром направит на экологические проекты в Актюбинской области 85 млрд тенге.

Меморандум экологических намерений в период с 2023 по 2027 годы подписали аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и председатель правления ТОО «Евразийская Группа» Серик Шахажанов. Компания обязуется установить газоочистные сооружения в цехах №1 и №2 Актюбинского завода ферросплавов с эффективностью очистки твердых частиц до 99%, полностью утилизировать ферросплавный газ плавильного цеха №4 путем строительства утилизационной станции, производимая ею электоэнергия будет направлена на внутренние нужды предприятия.

Предстоит высадить не менее 100 тысяч саженцев в санитарно-защитной зоне. Отдельно стоит отметить, обязательство полностью перерабатывать руду, добываемую при производстве ферросплавов.

- Подписанный экологический меморандум показывает насколько важна и актуальна для Группы тема повышения экологичности производства и социальной ответственности бизнеса. Наша цель - модернизировать цеха, снизить нагрузку на окружающую среду и перейти на безотходное производство, - отметил председатель правления ТОО «Евразийская Группа» Серик Шахажанов.

Он также подчеркнул, ERG успешно реализует с 2019 года Экологическую стратегию, инвестиции составляют 228 миллиардов тенге во всех трех областях присутствия. Бюджет проектов, включенных в меморандум оценивается в 85 миллиардов тенге.

- Дополнительно хотел бы отметить, что именно с Актюбинской области началась и реализация стратегии декарбонизации производства, здесь же начали строительство ветровую электростанцию на 155 МВт возле города Хромтау с бюджетом 110 миллиардов тенге. Запуск проекта запланирован на 2024 год. В следующем году запускаем фабрику по переработке отходов с бюджетом 50 миллиардов тенге, - добавил Серик Шахажанов.

Дополнительно была высказана благодарность руководству области за поддержку в подготовке кадров. Сейчас испытывается большая потребность в металлургах, энергетиках, идет тесное взаимодействие с актюбинскими вузами.

Со своей стороны, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов подчеркнул, подписание нового меморандума направлено на исполнение поручения Главы государства, который во главе угла держит проблемы экологии нашей страны, в том числе и в Актюбинской области.

- Впервые в Казахстане крупнейшая компания идет на полную переработку добываемой руды. Это рост экономики страны, дополнительные рабочие места, возможности компании и страны. Хотел бы отдельно поблагодарить ERG за заинтересованность в реализации пунктов меморандума. Компания «Казхром» имеет большое влияние в нашем регионе. Не сомневаюсь, что остальные предприятия последуют вашему примеру. Все предпринимаемые меры направлены на снижение уровня выбросов в атмосферный воздух. Меморандум - это реальный механизм, так как в нем указаны конкретные меры и сроки их выполнения. Все наши предложения приняты, в общем все они руководствуются заботой о здоровье наших граждан, - подчеркнул руководитель региона.

Следует подробнее остановиться на экологической стратегии Казхрома. Актюбинский завод ферросплавов и Донской ГОК первыми в области реализовали проект по установке автоматизированной системы мониторинга в санитарно-защитной зоне. Общая сумма инвестиций превысила 500 млн тенге. На данном этапе информация поступает на сервер ERG, прорабатывается вопрос с органами власти о трансляции данных на общедоступный источник.

В соответствии с пересмотром стратегии развития ТНК «Казхром» было принято решение не закрывать старые плавильные цеха, в которых работает около 600 человек, а провести их реконструкцию с обновлением системы газоочистки. Так, первой была модернизирована легендарная «Комсомолка» - первая печь Актюбинского завода ферросплавов, работающая с 1943 года. Уже отмечается эффект от модернизации цехов №1 и №2 Актюбинского завода ферросплавов, которые работают с момента пуска завода.

С 2020 года Казхром отказался от работы со сторонними организациями по переработке отходов. В ERG, в состав которой входит Казхром, создана новая компания ERG Recycling. Она специализируется на выполнении цикла услуг, связанных с отходами производства предприятий. Ведется переработка стабилизированных и корочных шлаков с объёмом переработки 200 тысяч тонн в год. Продолжается начатая в 2019 году стратегическая переработка лежалых шлаков рафинированного феррохрома АЗФ.

Кроме того, компания реализует мероприятия по формированию экомышления для молодого поколения. Реализуются проект «Зеленая школа» в Актобе и Хромтау, акция «Пакет кет», направленная на борьбу с пластиком. Компания финансирует бесплатную стерилизацию бездомных животных в Актобе, также третий год реализуется проект по раздельному сбору отходов.

Жанат Сисекенова