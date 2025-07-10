В 2024 году общий объем регионального внутреннего продукта в ценовом выражении превысил 9 трлн тенге, причем почти половина его пришлась на промышленный сектор. По итогам 2025-го ожидается дальнейший рост этого показателя.

Надо отметить, что почти 80% промышленной продукции области приходится на обрабатывающий сектор, где доминируют металлургия, машиностроение, химическая и строительная отрасли, делающие регион привлекательным для инвесторов.

– Объем инвестиций в основной капитал увеличился до 327 миллиардов тенге, – сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций. – К концу года планируем довести этот показатель до полутора триллионов тенге. Запустим 36 предприятий с инвестициями на 200 миллиардов тенге, создав более двух тысяч рабочих мест. Будут введены в эксплуатацию такие крупные промышленные объекты, как завод горячего цинкования металлоконструкций, производство стальных труб, ветряная электростанция «Гиперборея» и комплекс по выпус­ку ферросилиция.

Диверсификации экономики региона способствуют такие крупные промышленные площадки, как СЭЗ «Сарыарка» и индустриальная зона Saran. Благодаря успешному развитию последней удалось вывести Сарань из категории моногородов. Теперь этот положительный опыт по поручению Премьер-министра Казахстана изучается и масштабируется на другие города областного подчинения.

Вместе с тем власти региона делают ставку на развитие малых промзон. Их создают в Караганде, Сарани и Темиртау. Что касается города Балхаша, то здесь тоже появится своя промышленная площадка. Она займет свободные территории, которые принадлежат медеплавильному заводу корпорации «Казахмыс».

Одновременно в плане диверсификации местной экономики в городе у озера реализуется проект комплексного развития туристической инфраструктуры. Осуществляются ремонт дорог, реконструкция аэропорта, реновация набережной, ежегодно проводится фестиваль Balkhash Tour Fest. Все это способствует увеличению числа туристов.

Еще один важный аспект, на котором в своем выступлении акцентировал внимание Ермаганбет Булекпаев, – это развитие предпринимательства. Сегодня в Карагандинской области действуют около 99 тыс. объектов малого и среднего бизнеса, где занято почти 245 тыс. человек. Причем сфера МСБ постоянно укрепляет свои позиции. Государство оказывает поддержку деловым людям в виде гарантий по займам, субсидий и льготных кредитов. Объем финансовой помощи только в нынешнем году уже превысил 15 млрд тенге.

Если говорить об аграрном секторе, то здесь тоже сделан акцент на инвестиции. Сейчас в Карагандинской области в стадии реализации находятся 33 проекта, в числе которых – строительство овощехранилищ, теплицы, а также комплексов по разведению товарной рыбы и племенного скота. Недавно в Нуринском районе заработала молочно-товарная ферма на 1 100 голов КРС. Ее мощность – 9 000 тонн молока в год. Сейчас идет сооружение еще более крупного животноводческого объекта в Осакаровском районе – на 6 000 голов КРС. Благодаря этим фермам в регионе удастся значительно сократить дефицит молока, который испытывают местные перерабатывающие предприятия.

Одновременно с новыми заводами в Карагандинской области открываются учебные заведения и медицинские объекты. Уже введено в эксплуатацию шесть современных школ. В ближайшие несколько лет в регионе появятся еще восемь учебных заведений, что позволит ликвидировать трехсменку и забыть про ветхие школьные здания.

По поручению Главы государства в сельской местности строятся 92 амбулатории, ФАПа и медпункта. Отметим, что 51 объект будет сдан в эксплуатацию на деньги из специального госфонда, в который возвращаются незаконно выведенные активы.

– К нам поступают вопросы: «А кто там будет работать?» Хочу напомнить, что мы улучшили кад­ровую поддержку, – подчерк­нул глава Карагандинского регио­на. – Подъемные пособия медикам увеличены до 8,5 миллиона тенге. И теперь эта прак­тика будет распространяться не только на села, но и на города. В прошлом году нам удалось привлечь 62 врача, в этом ждем еще 70.

Чтобы новые объекты образования и здравоохранения действовали, нужны инженерные сети. Поэтому в Караганде, Темиртау, Балхаше и Актогайском районе сейчас идет реконструкция тепломагистралей. В областном центре и городе металлургов продолжается газификация. Здесь доступ к голубому топливу получили уже более 5 000 абонентов, еще свыше 4 000 частных домов имеют возможность для подключения к газовым сетям.

– В рамках поручения Главы государства мы обеспечиваем всех жителей качественной питьевой водой, – отметил Ермаганбет Булекпаев. – Сейчас строятся и модернизируются 36 объектов водоснабжения, что позволит улучшить доступ к чистой воде для 200 тысяч сельчан. Дополнительно на средства спецгосфонда реализуем 11 проектов по строительству водоводов и других инженерных сетей.

В завершение брифинга аким области ответил на вопросы журналистов. Они касались таких актуальных проблем, как очередь на жилье из госфонда, рост тарифа на проезд в общест­венном транспорте, ремонт дорог и обеспечение сел доступом к Интернету.