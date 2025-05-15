Состоялся III юношеский турнир памяти Султанбека Кобландина
Торговать не зерном, а крупами
Труженики Жездинского и Карсакпайского производств внесли весомый вклад в Победу
Черно-белые свидетельства эпохи
Молодежный клуб «Мирас» открылся в Астане
Стране необходим не очередной свод правил, а Градостроительный кодекс
Кодифицированная основа водной политики республики
Последний бой Мухамедьяра Искакова
Ударим дронами по саранче!
«Фабричную жизнь мы видели с детства»
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Байсеите родились герои Бреста
От брони до боеприпасов
Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Великой Победы
Подвиг на все времена
Книгу фронтовых писем представили в Астане
Вася-казах
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Наследный принц Абу-Даби посетит с официальным визитом Казахстан
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
13 инвестпроектов реализуют в золотодобывающей промышленности Казахстана
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области