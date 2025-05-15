Регионовед – специальность востребованная

Образование
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Жанар Тулиндинова, политолог, руководитель отдела медиапроектов КИСИ при Президенте РК

В условиях диверсификации партнерств подготовка специалистов нового типа приобретает особое значение

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В условиях стремительно меняющегося мира, многополярной гео­политики и усложняющейся архитектуры международных отношений вопрос подготовки специалистов нового типа становится как никогда актуальным. Сегодня для Казахстана жизненно важно понимать не только глобальные процессы, но и глубинные изменения, происходящие в конкретных регионах мира. В связи с этим большое значение приобретает подготовка специалистов-регионоведов.

Международное регионоведение – не просто изучение стран и регионов. Это комплексный междисциплинарный подход, который объединяет политику, экономику, социологию, культурологию, географию и международные отношения. Прошедший такое обучение не узкопрофильный специалист, а аналитик, посредник между культурами, способный понимать региональные особенности, интерпретировать их в глобальном контексте и принимать решения, соответствующие интересам страны.

В отличие от классических программ по международным отношениям, которые часто ориентированы на общую теорию и дипломатические процессы, зарубежное регионоведение делает акцент на глубокое изучение конкретных регионов мира. В условиях диверсификации внешнеполитических и экономических партнерств это приобретает стратегическое значение для Казахстана.

Специалистов такого профиля в Казахстане готовит, в частности, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (по всем уровням – бакалавриат, магистратура и докторантура). Особенность реализуемой там программы заключается в ее прикладной направленности. Студенты, магистранты и докторанты, обучающиеся по специальности «регионоведение», получают навыки анализа и прогнозирования региональных процессов; стратегического планирования развития территорий; работы с данными по международной безопасности, экономике, культуре; оценки инвестиционной привлекательности; подготовки аналитических материалов для государственных структур и бизнеса.

Выпускники, обучившиеся по данной специальности, сегодня успешно работают в системе внешнеполитического ведомства, в акиматах, аналитических центрах, НПО, международных организациях, а также в частных структурах, действующих на внешних рынках. Их подготовка ориентирована на реальные задачи современного мира, будь то участие в интеграционных процессах, транс­граничное сотрудничество или реализация программ устойчивого развития.

В условиях растущей конкуренции за влияние в регионах, таких как Цент­ральная Азия, Южный Кавказ, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, наличие компетентных специалистов, обладающих региональной экспертизой, становится не просто важным, а критически необходимым. Именно такие специалисты способны формировать взвешенную внешнюю политику, продвигать национальные интересы на международной арене и участвовать в реализации международных проектов и инвестпрограмм.

Кафедра регионоведения была создана в ЕНУ в 2006 году. Первым ее заведую­щим стала известный отечественный ученый, доктор исторических наук, профессор Жулдыз Тулибаева. Сегодня кафедру возглавляет доктор PhD, ассоциированный профессор Айгерим Оспанова. Команду составляют признанные эксперты-международники и регионоведы, для проведения обучения приглашаются также зарубежные профессоры.

Специализация охватывает ключевые регионы мира. В рамках программы бакалавриата изучаются Западная Европа и Северная Америка (с акцентом на немецкий, французский, итальянский и испанский языки), Восточная Азия и Ближний Восток (китайский, японский, арабский, турецкий и другие). В магистратуре охватывают такие страны и регионы, как США и Европа, Центральная Азия, евразийское пространство. В докторантуре – Европа, Северная Америка, Ближний Восток и Центральная Азия.

Сегодня на кафедре обучаются 170 студентов бакалавриата, 25 магистрантов и 33 докторанта. Большинство учится по государственному заказу – это говорит о высокой значимости подготовки регионоведов для страны.

Но кафедра – это не только обучение. Это еще и исследовательская платформа. Программа «Зарубежное регионоведение» усиливает интеллектуальный вес ЕНУ и готовит для страны уникальных специалистов, которые способны достойно представлять ее на международной арене.

Таким образом, подготовка специалис­тов такого профиля – это инвестиция не только в науку и образование, но и в конкурентоспособность страны. Ведь только понимая другие государства и народы, можно эффективно выстраивать диалог, укреплять партнерство и отстаивать национальные интересы.

#ЕНУ #специалисты #регионоведение

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